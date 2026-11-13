Parálisis aérea en EE.UU. por fallas en la FAA: 7.000 vuelos afectados

La FAA suspendió despegues el 13 de noviembre por fallos de comunicación. Esta tercera interrupción nacional afectó a 7.000 vuelos y a aeropuertos clave como Chicago y Las Vegas.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, conocida como FAA, ordenó la suspensión total de los despegues en todos los aeropuertos del país este viernes 13 de noviembre debido a una falla crítica en los sistemas de comunicación. Esta medida de seguridad inmediata impactó aproximadamente a 7.000 vuelos entre retrasos y cancelaciones, marcando el tercer evento de parálisis nacional en la historia de la aviación estadounidense.

Tercera Parálisis Nacional en Historia

La Administración Federal de Aviación registró este incidente como la tercera interrupción operativa de esta magnitud que ha experimentado Estados Unidos. Las dos parálisis anteriores ocurrieron durante el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 y el fallo tecnológico masivo del 11 de enero de 2023. La autoridad federal calificó la situación actual como circunstancias extraordinarias que requieren la detención inmediata del tráfico aéreo hasta nuevo aviso, priorizando la seguridad pública sobre la continuidad operativa.

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Fallas en Comunicaciones y Radar

El problema técnico identificado afectó directamente a los centros de control de tráfico aéreo de rutas y también se reportaron impactos en los sistemas de radar encargados de la vigilancia aérea. Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, confirmó que el fallo de comunicación era el detonante principal y que el personal técnico de la FAA estaba trabajando urgentemente para identificar el origen exacto de la interrupción en los sistemas críticos de navegación y control.

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Aeropuertos Clave Afectados en Varios Estados

La contingencia generó caos logístico en terminales de diversas regiones, incluyendo O'Hare y Midway en Chicago, y los aeropuertos de Newark, Las Vegas, Phoenix, Houston y Orlando. Los reportes preliminares de seguimiento aéreo confirmaron que el volumen de vuelos suspendidos o retrasados ascendía a cerca de 7.000 unidades, lo que refleja la gravedad de la decisión de cerrar el espacio aéreo comercial nacional durante varias horas.