París vuelve a ser una fiesta después de la victoria del PSG en la Liga de Campeones

Los hinchas del PSG salieron a la calle para celebrar la victoria de su club en la final de la Liga de Campeones, pero también hubo momentos de tensión y disturbios. La policía había desplegado un reforzamiento de 22.000 agentes del orden en Francia, incluyendo 8.000 en París.

París es de nuevo una fiesta después de la victoria del PSG en la final de la Liga de Campeones. Los hinchas del club francés salieron a la calle para celebrar el éxito de sus ídolos, pero también hubo momentos de tensión y disturbios.

La policía había desplegado un reforzamiento de 22.000 agentes del orden en Francia, incluyendo 8.000 en París, después de que los actos violentos empañaran los festejos del año pasado. A pesar de los disturbios, el ambiente en las calles era el propio de un festejo deportivo de primer orden, con coches tocando pito, celebraciones en bares y restaurantes y un ambiente de alegría generalizada.

El partido fue seguido por televisión en toda la ciudad, pero el estadio Parque de los Príncipes se había habilitado como el templo de reunión de los aficionados. Nada más acabar el partido, los cánticos se sucedían: "¡Campeones de Europa!

", "¡Esto es París! ", "¡Luis Enrique, Luis Enrique! ", mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo de la capital francesa por esa victoria, conseguida a 1.500 kilómetros de distancia. El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, felicitaba al club en la red social X: "¡Una nueva estrella brilla en París!

Bravo al PSG, que hace soñar a toda Europa. Francia está orgullosa". El propio Macron recibirá a los integrantes del PSG el domingo en el Eliseo a su regreso a casa, en un domingo donde el Campo de Marte, frente a la Torre Eiffel, será en la tarde-noche el lugar de celebración con una previsión de casi 100.000 hinchas





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