Colombia recibe US$4.182 millones de IED en Q2 2026, pero el costo de capital llega al 24,09% en pesos. Análisis del impacto en la inversión.

Colombia experimenta una contradicción financiera notable en el segundo trimestre de 2026. La economía del país recibió US$4.182 millones en Inversión Extranjera Directa (IED), un monto que supera significativamente el ingreso del periodo anterior y refleja una demanda continua de capitales foráneos. No obstante, este flujo positivo coexiste con un aumento sustancial en el costo del capital propio que exigen los inversionistas.

Encarecimiento del capital propio en pesos y dólares

El indicador Ke, que mide la rentabilidad mínima requerida por los accionistas, alcanzó un 15,85% en dólares y un 24,09% en moneda local al cierre de septiembre de 2026. Esta cifra representa un incremento de 1,1 puntos porcentuales en dólares y 2,5 puntos porcentuales en pesos respecto al mismo periodo de 2025. La elevación del costo del capital se debe principalmente a tasas internacionales más altas y a una percepción de riesgo soberano y cambiario incrementada.

Also read Temu lidera tráfico digital en Colombia frente a Falabella y Éxito

Según un análisis realizado por los expertos de Corficolombiana, Jairo Andrés Cárdenas y Andrés Duarte, la incertidumbre sobre el déficit fiscal del gobierno neutralizó los efectos positivos que el mercado esperaba de la dinámica electoral. Este escenario ha convertido a Colombia en uno de los mercados donde es más caro invertir dentro de las principales economías de Latinoamérica.

Flujos récord de inversión extranjera directa

A pesar del mayor costo de financiamiento, los flujos de capital extranjero no han disminuido. Las cifras del Banco de la República muestran que la IED en el segundo trimestre de 2026 equivale al 3,1% del PIB trimestral. Este monto supera en US$800 millones a lo ingresado durante el mismo periodo de 2025, lo que constituye un crecimiento del 24%. Asimismo, los recursos recibidos en este periodo superaron en US$226 millones a los del primer trimestre de 2026.

Advertisement

El sector de servicios financieros y empresariales absorbió la mayor parte de estos capitales, con US$1.497 millones, que representan el 35,8% del total. La minería y el petróleo siguieron en importancia con US$923 millones (22,1%), mientras que la manufactura captó US$583 millones (13,9%). El comercio, restaurantes y hoteles recibieron US$411 millones (9,8%), y los servicios de electricidad, gas y agua atrajeron US$377 millones (9%).

Comparativa regional con los mercados LAC5

Al comparar la situación colombiana con sus vecinos de la región, se observa que Brasil mantiene el costo de capital propio más elevado. En el otro extremo, México presentó el comportamiento más favorable en el tercer trimestre de 2026, con un Ke en dólares del 13,1%, lo que implica una reducción de 43 puntos básicos frente al periodo anterior.

Chile continuó reflejando la menor percepción de riesgo para las inversiones de capital entre los países del grupo LAC5, que incluye a Brasil, México, Chile, Colombia y Perú. Su Ke alcanzó el 11,5% en septiembre de 2026, tras un incremento de 118 puntos básicos en un año. Perú se ubicó en una posición intermedia con un 13,1% en dólares, aunque su evolución reciente muestra un deterioro de 2,3 puntos porcentuales durante el último año.