Paradoja en la Salud de Bucaramanga: Satisfacción Ciudadana Convive con Numerosas Quejas y Tutelas

A pesar de que la mayoría de los ciudadanos del área metropolitana de Bucaramanga se declara satisfecha con el servicio de salud, persisten problemas de acceso, demoras y un alto número de tutelas interpuestas para garantizar el derecho a la salud. Un análisis de la situación revela una compleja interacción entre percepción positiva y fallas estructurales.

El sistema de salud en el área metropolitana de Bucaramanga presenta una situación compleja y paradójica. A pesar de que una considerable mayoría de los ciudadanos manifiesta estar satisfecha con la atención recibida, persisten de manera constante quejas relacionadas con demoras en la atención, dificultades para acceder a servicios especializados y un número significativo de acciones legales conocidas como tutelas, interpuestas para garantizar el derecho fundamental a la salud.

Esta dualidad entre percepción positiva y problemas concretos exige un análisis profundo de las dinámicas que operan en el sistema de salud local. Los datos recopilados a través de la Encuesta de Percepción Ciudadana, realizada por el programa Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos (BMCV), revelan un alto nivel de satisfacción entre los usuarios.

En Bucaramanga, el 69,5% de los encuestados se declara satisfecho con el servicio de salud; en Floridablanca, este porcentaje es del 59,5%; en Girón, del 63,4%; y en Piedecuesta, del 65,1%. En promedio, el 65,6% de los habitantes del área metropolitana expresa una opinión favorable sobre el sistema de salud.

Sin embargo, esta percepción positiva coexiste con una realidad marcada por retrasos en la programación de citas médicas, obstáculos para acceder a especialistas y un elevado número de tutelas. De hecho, según datos de la Corte Constitucional, el 34,98% de las tutelas presentadas en Bucaramanga están directamente relacionadas con la falta de respuesta a solicitudes de procedimientos médicos necesarios. Esta cifra es alarmante y pone de manifiesto las deficiencias en el acceso oportuno y efectivo a la atención médica.

La disparidad entre la satisfacción reportada y la conflictividad jurídica sugiere que la percepción general puede estar influenciada por experiencias puntuales y positivas, como la calidad de la atención directa o la resolución exitosa de un caso específico, mientras que las quejas y las tutelas reflejan problemas estructurales más profundos y acumulativos del sistema. Un usuario puede valorar la amabilidad y competencia del personal médico, pero al mismo tiempo, enfrentarse a barreras burocráticas que lo obligan a recurrir a la vía legal para obtener el tratamiento que necesita.

Expertos en salud pública señalan que este fenómeno no es exclusivo de Bucaramanga y es común en el contexto del sistema de salud colombiano. La satisfacción de los usuarios suele estar influenciada por expectativas moderadas. Si los ciudadanos no esperan un servicio ágil e integral, pueden calificar positivamente experiencias que, en otros contextos, serían consideradas deficientes.

Además, las tutelas tienden a concentrarse en casos más graves o urgentes, lo que amplifica la visibilidad de las fallas del sistema sin necesariamente reflejar la experiencia promedio de todos los usuarios. En otras palabras, las tutelas representan la punta del iceberg de un problema más amplio y complejo. Para abordar esta situación, es fundamental implementar mejoras tanto en la calidad de la atención como en la estructura del sistema.

No basta con mejorar la atención directa; es necesario eliminar las barreras administrativas, agilizar los procesos de programación de citas y garantizar el acceso oportuno a especialistas. La coexistencia de satisfacción mayoritaria y alta conflictividad jurídica indica que las soluciones deben ser integrales y abordar las causas subyacentes de los problemas. La encuesta de percepción ciudadana fue aplicada a 1.547 personas por Eureka Group SAS, proporcionando una base sólida para el análisis.

Las cifras de las tutelas, provenientes de la Corte Constitucional, complementan esta información y ofrecen una visión más completa de la situación. El programa BMCV, con el apoyo de Prosantander, la Cámara de Comercio, Vanguardia, Vanti, la Unab, la UIS y la Fundación Corona, juega un papel crucial en la identificación de los problemas y la promoción de soluciones





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