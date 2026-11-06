Paraguay paga anticipos a clientes de Ueno Bank mientras el presidente Peña enfrenta juicio político

El Banco Central de Paraguay inicia pagos a ahorristas de Ueno Bank tras su intervención, en medio de la crisis política que lleva al presidente Santiago Peña a un juicio político.

El Banco Central de Paraguay inició este viernes el proceso de pago de anticipos a los ahorristas afectados por la intervención de Ueno Bank, una medida que busca aliviar la crisis financiera y política que ha sacudido al país. La entidad informó a la AFP que la Unidad Administradora del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) comenzó a distribuir fondos el jueves por la tarde, mientras el presidente Santiago Peña se prepara para un juicio político en el Senado que podría resultar en su destitución.

Mecanismo de pago de anticipos a depositantes

La primera etapa de los desembolsos está diseñada para beneficiar a clientes con depósitos que no superan los diez millones de guaraníes, equivalentes a aproximadamente mil seiscientos dólares. Para ser elegibles, los beneficiarios deben cumplir simultáneamente tres condiciones específicas: poseer un saldo dentro del límite establecido, no tener préstamos activos en Ueno Bank y contar con una cuenta habilitada en otra entidad financiera o banco del país.

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José Maciel, director de la Unidad Administradora del Fondo de Garantía de Depósitos, confirmó que el proceso de pagos comenzó formalmente el jueves por la tarde. La estrategia operativa del organismo central consistió en asignar grupos específicos de depositantes a instituciones financieras donde ya mantenían cuentas activas. Esto permite que el monto correspondiente se acredite de manera automática en esas cuentas, agilizando significativamente la entrega de los fondos a los usuarios.

Crisis política y renuncia del presidente

La intervención bancaria, ordenada por el Banco Central de Paraguay el martes debido a problemas de solvencia, ha desencadenado una profunda crisis institucional. El presidente Santiago Peña presentó su renuncia el jueves, la cual quedó pendiente de resolución en el Congreso por falta de quórum. En respuesta, el mandatario enfrenta este viernes un juicio político en el Senado, un procedimiento que podría culminar con su destitución del cargo.

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La situación ha generado un clima de tensión política y social sin precedentes. Las protestas han escalado en intensidad, con ciudadanos demanding justicia y soluciones rápidas para sus depósitos congelados. El juicio político representa un momento crítico en la gobernanza paraguaya, mientras las instituciones intentan restaurar la confianza pública en medio de la incertidumbre económica.

Impacto en la sociedad y protestas callejeras

La crisis afectó a unos tres millones de clientes que perdieron acceso inmediato a su dinero, impactando no solo a individuos sino también a empresas, instituciones y futbolistas que tenían fondos en la entidad. Las manifestaciones se han vuelto frecuentes, con miles de personas tomando las calles para expresar su descontento. La intervención dejó una huella profunda en la economía local y en la vida diaria de los ciudadanos.

El martes por la noche, aproximadamente doscientas personas aguardaban sentadas en el pasto frente al Congreso, esperando que más manifestantes se sumaran a la protesta. Juan Palacios, un estudiante universitario de veintitrés años, explicó que repartían tapabocas entre los compañeros como medida de protección. Este gesto fue una respuesta directa al temor de nuevos incidentes con la policía tras tres días de protestas intensas.

Protestas y tensiones con fuerzas de orden

Las tensiones entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad se han intensificado. Juan Palacios señaló que el uso de tapabocas no es solo una precaución sanitaria, sino una estrategia para evitar la identificación policial. Esta medida refleja la desconfianza generalizada, ya que los participantes entienden que la policía no los protege, sino que los identifica para posibles represalias.

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Entre la multitud, carteles con consignas como "Peña preso" evidencian el grado de furia y la demanda de responsabilidad política por parte de la ciudadanía. Las protestas no solo exigen soluciones económicas, sino también cambios políticos significativos. La situación sigue evolucionando, con el Congreso y el Senado observando atentamente el desarrollo de los eventos.

Próximos pasos y expansión de beneficiarios

El Banco Central de Paraguay ha indicado que los siguientes grupos de beneficiarios serán anunciados progresivamente durante el proceso de pagos. José Maciel no precisó cuántas personas integran este primer grupo ni el monto total desembolsado hasta el momento. Esta información se compartirá a medida que avancen las etapas de distribución.

La estrategia de pagos escalonados busca gestionar la logística de manera eficiente y minimizar los problemas operativos. Las entidades financieras donde se acreditaron los primeros fondos han reportado un aumento en la actividad, mientras que otras instituciones, como GNB Paraguay del Grupo Gilinski, han enfrentado una avalancha de solicitudes para abrir cuentas tras la caída de Ueno Bank. Este fenómeno refleja la búsqueda de seguridad por parte de los ahorristas paraguayos.