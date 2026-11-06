Paraguay: Peña renuncia y enfrenta juicio político tras crisis de Ueno Bank

Santiago Peña renunció a la presidencia de Paraguay tras la intervención del Ueno Bank, pero el Congreso iniciará su juicio político el viernes 8 de agosto por la crisis financiera.

Santiago Peña, el presidente de Paraguay, ha presentado su renuncia al cargo ejecutivo tras una profunda crisis institucional detonada por el colapso financiero del Ueno Bank. Esta entidad digital, que albergaba los ahorros de casi la mitad de la población paraguaya, fue intervenida por las autoridades monetarias nacionales debido a una severa insuficiencia de capital que paralizó los depósitos de tres millones de clientes. El Congreso Nacional dejó provisoriamente en suspenso dicha dimisión, pero aprobó un pedido de juicio político que el mandatario deberá afrontar desde el viernes.

Detalles del escándalo bancario y vínculos

La entidad Ueno Bank, una de las principales cajas digitales del país sudamericano, entró en quiebra técnica cuando su índice de solvencia cayó por debajo del mínimo regulatorio exigido. Esta situación afectó directamente a la mitad de los 6,4 millones de habitantes de Paraguay, cuyos fondos quedaron congelados de forma inmediata. El mandatario presentó su renuncia al cargo apenas dos días después de que estallara el escándalo, reconociendo vínculos empresariales directos con la entidad fallida, aunque señaló que se desvinculó de las acciones de un grupo que lo controlaba en el año 2025.

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El Banco Central del Paraguay (BCP) fue la autoridad encargada de ordenar la intervención del banco digital el martes 3 de noviembre, tras detectar las graves anomalías en su estructura financiera. La oposición legislativa acusó al actual gobierno de conflicto de intereses, argumentando que Peña favoreció a la entidad con decisiones regulatorias favorables y depósitos provisionales. El vicepresidente, Pedro Alliana, asumió la línea de sucesión constitucional para completar el mandato oficial hasta 2028, manteniendo la estabilidad institucional tras la salida del primer magistrado.

Posiciones de actores políticos y oposición

El apoyo político a Santiago Peña se desmoronó rápidamente tras la revelación de los hechos, afectando incluso a su propio movimiento, el tradicional Partido Colorado. El expresidente Horacio Cartes, quien gobernó entre 2013 y 2018 y fue mentor del actual mandatario, anunció públicamente que su bancada apoyaría el pedido de juicio político en su contra. Cartes expresó con firmeza que no estarían del lado del latrocinio de fondos públicos, privados y de jubilados, distanciándose totalmente de la gestión del exalumno político.

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Otro senador oficialista, Óscar "Cachito" Salomón, también rompió filas y afirmó a la prensa que Peña había traicionado al país por intereses económicos personales. La sesión bicameral del Congreso no consiguió el quorum necesario para votar la aceptación o rechazo de su dimisión, lo que obliga a procesar el juicio político según los mecanismos legales establecidos. La oposición sostiene firmemente que aceptar la renuncia de inmediato le otorgaría fueros de senador vitalicio, protegiéndolo así de cualquier investigación penal futura.

Impacto real y próximos pasos legales

Inmediatamente después de iniciarse la conmoción pública, Peña exigió la renuncia del titular del Banco Central y promulgó una ley para adelantar pagos a los depositantes, medidas que resultaron insuficientes para acallar el conflicto social y político. Las acciones legislativas ahora se centran en el procedimiento que comenzará este viernes, donde se determinará la culpabilidad del expresidente en relación con la crisis bancaria. Este proceso marca un punto de inflexión en la democracia paraguaya tras años de estabilidad política tradicional.

Santiago Peña gobernaba desde agosto de 2023, cuando a sus 44 años asumió como el presidente más joven de la era democrática del país sudamericano. Su perfil era originalmente tecnocrático, habiendo estudiado economía en la Universidad Católica de Paraguay y realizado una maestría en la Universidad de Columbia en Nueva York. Su trayectoria incluyó trabajar en el departamento de África del Fondo Monetario Internacional en Washington y servir como funcionario del Banco Central entre 2000 y 2009.

En el ámbito internacional, Peña se alineó con gobiernos de derecha regionales y mantuvo vínculos estrechos con la administración estadounidense de Donald Trump. Participó en marzo de 2026 en la cumbre del Escudo de las Américas en Miami, adhiriendo a Paraguay a esta iniciativa de seguridad. Su postura conservadora también incluyó la fidelidad diplomática a Taiwán ante los reclamos de China y el apoyo a Israel mediante la inauguración de una embajada en Jerusalén.

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La crisis de Ueno Bank representa el evento más grave en la gestión de Peña, quien en 2012 integró el directorio del Banco Central y fue nombrado ministro de Hacienda en 2015. Tras perder las primarias en 2017 ante Mario Abdo Benítez, logró imponerse en las elecciones generales de 2023 con cerca del 43% de los votos. La sociedad paraguaya aguarda con expectación los desarrollos del juicio político, mientras la economía nacional enfrenta los difíciles retos de la reactivación tras el congelamiento de millones de ahorros personales.