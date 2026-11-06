Paraguay: Senado pospone juicio político a Peña por falta de quórum

El Senado de Paraguay suspende la votación de la renuncia del presidente Santiago Peña tras el retiro de legisladores. El proceso continúa este viernes ante la crisis del Banco Ueno.

El Senado de Paraguay suspendió la sesión extraordinaria convocada para votar la renuncia del presidente Santiago Peña tras no alcanzar el quórum reglamentario. El cierre de la reunión se produjo aproximadamente dos horas después de iniciado el debate, momento en el cual varios senadores del oficialista Partido Colorado abandonaron el hemiciclo legislativo.

Fallo de quórum en sesión clave

La falta de asistencia de los parlamentarios obligó al presidente del Senado, Basilio Núñez, a levantar la sesión y aplazar la votación sobre el pedido de dimisión presentado por el mandatario el jueves. Para que la destitución prospere, la Cámara Alta requiere el respaldo de 30 de los 45 integrantes del cuerpo legislativo, un número que no se logró reunir este día.

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Basilio Núñez anunció oficialmente que convocará nuevamente a los senadores este viernes para continuar con el trámite del juicio político contra Peña. Esta decisión se toma en el contexto de que el proceso ya había sido aprobado previamente por unanimidad en la Cámara de Diputados, abriendo paso a la fase decisiva en el Senado.

Posiciones políticas del oficialismo

La situación generó tensiones internas dentro del gobierno, a pesar de que el Partido Colorado había manifestado su apoyo a la salida del presidente. El expresidente paraguayo Horacio Cartes, quien impulsó la carrera política de Peña en 2023, confirmó en un comunicado formal que su partido acompañaría el proceso judicial. Cartes declaró que el Partido Colorado acompaña el juicio político al presidente a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República.

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Causas: crisis del Banco Ueno

La renuncia de Santiago Peña está directamente vinculada a la intervención del Banco Ueno, una entidad bancaria que atraviesa una severa crisis de liquidez. Esta situación financiera ha dejado temporalmente a millones de depositantes, incluyendo pensionistas, sin acceso inmediato a sus recursos. La inestabilidad del banco desencadenó una crisis política que culminó con la aprobación del juicio político y la posterior presentación de la dimisión.

Consecuencias judiciales y políticas

La eventual separación del cargo tendría implicaciones legales significativas para el expresidente. Si es destituido, Peña no podría acceder a la condición de senador vitalicio, figura que contempla la Constitución paraguaya para los exmandatarios. Esta figura proporciona fueros y protección legal que, en su ausencia, permitirían que cualquier investigación por posibles delitos siga el trámite correspondiente ante el Ministerio Público sin inmunidad.