Pareja de Copacabana recuperará 64.274.642 pesos tras demora de la constructora Covin

La constructora Covin devolverá el dinero a una pareja afectada por el proyecto San Juan de la Tasajera, en Copacabana. Además, la Superintendencia Financiera avanza en un fallo contra Credicorp Capital Fiduciaria.

Una pareja de esposos de Copacabana recuperará el dinero que invirtió en un apartamento del proyecto San Juan de la Tasajera, una obra que nunca se completó en su totalidad. La constructora Covin, encargada de la obra, le devolverá los recursos entregados y pagará montos adicionales por las afectaciones de los últimos años. En total, la familia recibirá 64.274.642 pesos, según confirmó el abogado Jhon Jairo Morales, representante legal de la firma Dumed Abogados.

Covin debía entregar los apartamentos del proyecto en 2022, pero las obras están frenadas desde ese año, lo que llevó a los afectados a iniciar acciones legales. Después de varios años de proceso, la decisión judicial reconoce los 40 millones de pesos que la pareja había entregado como parte de pago, además de intereses y otros dineros derivados de las proyecciones financieras hasta este año.

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Cómo la decisión judicial recupera el dinero de la pareja afectada

La pareja de Copacabana recibirá 64.274.642 pesos, que incluyen los 40 millones de pesos entregados a la constructora Covin y los intereses calculados hasta este año. La decisión también alcanza a la Fiduciaria DaviBank, encargada del control financiero de la construcción.

Según el abogado Jhon Jairo Morales, la Fiduciaria DaviBank habría incumplido las regulaciones para la entrega de recursos a la constructora Covin. El abogado señaló que entre las irregularidades identificadas hay deficiencias en la verificación que la fiduciaria debía realizar sobre la capacidad técnica, financiera, jurídica y operativa de las sociedades que promovían y desarrollaban el proyecto.

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De acuerdo con el proceso, la constructora Covin decidió parar el proyecto a mediados de 2022, dejando las cuatro torres a medio construir. La obra afectó a 630 compradores de estos apartamentos, algunos de Vivienda de Interés Social (VIS) y otros de categoría No VIS.

Fallo contra Credicorp Capital Fiduciaria en el proyecto Casa Campo

La Superintendencia Financiera emitió un sentido de fallo condenatorio contra Credicorp Capital Fiduciaria S.A. por su vinculación con el proyecto Casa Campo, ubicado en el corregimiento San Antonio de Prado, en Medellín. La decisión se suma al caso de San Juan de la Tasajera como otra sentencia relacionada con proyectos de vivienda fallidos en el Valle de Aburrá.

Casa Campo tiene un avance del 89% y se encuentra paralizado desde 2023. Morales sostuvo que Credicorp Capital Fiduciaria S.A. no verificó adecuadamente la experiencia y la capacidad de Promotora Casa Campo S.A.S., fideicomitente del proyecto, una sociedad que tenía apenas dos meses de constituida cuando firmó el contrato de fiducia.

El caso de San Juan de la Tasajera es la primera sentencia en este proyecto. Hace parte de más de 130 proyectos siniestrados en el Valle de Aburrá por irregularidades con las constructoras, situaciones que han obligado a las fiduciarias a desembolsar millones de pesos en devoluciones e indemnizaciones a las víctimas.

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Próximos pasos para las familias afectadas en el Valle de Aburrá

Las familias afectadas por Casa Campo podrían iniciar acciones penales para que la fiducia o la misma constructora devuelvan los recursos a las víctimas, junto con sus respectivas rentabilidades. La posibilidad surge tras el fallo emitido por la Superintendencia Financiera.

Para los compradores, el impacto va más allá del dinero perdido. Muchas familias llevan años esperando su casa propia, y en el caso de Covin, los 630 compradores de San Juan de la Tasajera siguen sin recibir sus apartamentos mientras las torres permanecen a medio construir.