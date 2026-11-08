Paris Jackson solicita 600 millones de dólares a la herencia de Michael Jackson

Paris Jackson impulsa una demanda para obtener 600 millones de dólares del patrimonio de su padre, alegando desviaciones en la distribución de fondos de Michael Jackson.

Paris Jackson, hija del fallecido artista, interpuso una acción legal para exigir la transferencia inmediata de 600 millones de dólares desde el fideicomiso de su padre hacia un fondo compartido con sus hermanos Prince y Bigi Jackson. La solicitud fue presentada ante un juez de Los Ángeles el 19 de octubre, argumentando que el patrimonio dispone de liquidez suficiente para cumplir con este pago parcial sin comprometer su estabilidad económica.

Mecanismo de la solicitud judicial

La artista de 28 años alega que la distribución de fondos estaba contemplada en los planes originales de Michael Jackson, quien falleció en 2009, y que los beneficiarios debían comenzar a recibir recursos al alcanzar ciertas edades específicas. Su equipo legal sostiene que los albaceas actuales han retrasado indebidamente estas transferencias, contraviniendo lo establecido en el testamento del intérprete de Thriller.

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Fuentes de ingresos del patrimonio

Los abogados defensores detallan que las operaciones comerciales han generado activos considerables, incluyendo la venta de EMI Music Publishing por 278.5 millones de dólares en 2018 y la enajenación del rancho Neverland por 22 millones de dólares en 2020. Sumado a esto, un acuerdo con Sony por derechos de propiedad intelectual y otros negocios habrían producido más de 1.000 millones de dólares en efectivo.

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Posición de los administradores

John Branca y otros representantes del patrimonio responden que existen asuntos tributarios pendientes que impiden la distribución inmediata, destacando una disputa con el IRS por cerca de 700 millones de dólares en impuestos. Además, señalan que el documento legal establece condiciones estrictas, incluyendo la edad de 30 años para acceder al capital total, lo que requiere una evaluación judicial rigurosa.

Próximos pasos legales

El tribunal programó una audiencia para el 4 de diciembre, fecha clave donde el juez revisará la validez de la petición y determinará si autoriza la transferencia solicitada o fija una cantidad alternativa. Esta decisión definirá el futuro financiero de Paris, Prince y Bigi Jackson, hijos de un icono cultural que murió el 25 de junio de 2009 a causa de una intoxicación por propofol.