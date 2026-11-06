Parlamento de Paraguay aplaza juicio político al presidente Santiago Peña

El Senado paraguayo pospone la resolución sobre la renuncia de Santiago Peña, permitiendo que continúe el juicio político por la crisis bancaria de Ueno y las protestas masivas en Asunción.

El Senado de Paraguay ha decidido aplazar la discusión definitiva sobre la renuncia presentada por el presidente Santiago Peña, lo que mantiene en suspenso su dimisión y permite que continúe el proceso de juicio político. Esta decisión legislativa se produce tras el retiro del respaldo de su propio partido en el Congreso, un evento que aceleró la presentación de la solicitud de salida del mandatario el jueves 5 de noviembre. La medida judicial y política deja al jefe de Estado bajo escrutinio mientras se prepara su defensa ante los senadores en medio de una profunda crisis económica y social.

Crítica de Peña al proceso legal y plazos

Santiago Peña ha cuestionado abiertamente los plazos establecidos para preparar su defensa legal, solicitando una prórroga de 72 horas para responder a las acusaciones formales. El mandatario argumentó en su cuenta de X que recibió el libelo acusatorio y aproximadamente 300 fojas de anexos a las 22:15 del jueves 5 de noviembre, lo que le otorga menos de 12 horas para formular su respuesta. Peña calificó esta situación como una violación al debido proceso, afirmando que es imposible responder adecuadamente a un documento tan extenso en tan poco tiempo. El presidente del Senado, Basilio Núñez, confirmó que los legisladores están debatiendo esta solicitud de aplazamiento ante la prensa local.

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Causas de la crisis: La intervención de Ueno Bank

El origen de la destitución política radica en la intervención del Banco Central de Paraguay sobre Ueno Bank, medida adoptada el martes 3 de noviembre que dejó sin acceso a sus depósitos a cerca de tres millones de clientes. Esta cifra representa casi la mitad de la población total de Paraguay y causó un impacto inmediato en la economía cotidiana del país. Además de los ciudadanos comunes, la medida congeló recursos de entidades estatales, incluyendo el Instituto de Previsión Social, lo que exacerbó la tensión social y política. La relación personal de Santiago Peña con esta entidad financiera se ha convertido en un eje central de las acusaciones parlamentarias.

Conflictos de interés y investigaciones penales

Los legisladores opositores señalan que Peña, quien fue ministro de Hacienda antes de su elección en 2023, poseía acciones en un grupo empresarial que controlaba Ueno Bank hasta el año 2025. Se argumenta que el Gobierno habría favorecido a la entidad mediante decisiones regulatorias favorables y la colocación estratégica de recursos públicos y previsionales. La Fiscalía General de Paraguay ha abierto una investigación penal contra el mandatario por hechos relativos a la supervisión y resolución de Ueno Bank S.A. y la gestión de fondos públicos. En respuesta a la crisis, Peña promulgó una ley para devolver los ahorros en cinco días hábiles y exigió la renuncia del presidente del Banco Central, medidas que no lograron detener las protestas.

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División política y continuidad del juicio

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad iniciar el juicio político contra Santiago Peña, pero descartó abrir un proceso similar contra el vicepresidente Pedro Alliana, quien asumiría la presidencia si se concreta la salida de Peña. El Congreso no resolvió inicialmente la renuncia debido a la falta de quórum, provocada por el abandono del recinto por parte de legisladores oficialistas durante la votación. La oposición buscaba que Peña continuara sometido al juicio político para evitar que su salida del cargo dificultara futuras investigaciones penales, mientras que un sector del oficialismo apoyaba aceptar la renuncia para facilitar la transición de poder.

Manifestaciones masivas en Asunción y el interior

Miles de personas han mantenido manifestaciones consecutivas en Asunción y ciudades como Ciudad del Este, completando la tercera noche de protestas el jueves 5 de noviembre con una estimación policial de 5.000 participantes frente al Congreso. Los manifestantes exigen no solo la devolución del dinero congelado, sino también la destitución inmediata de Peña y, en algunos casos, su encarcelamiento. Andrés Maldonado, un estudiante de 21 años, declaró a AFP que su familia se quedó sin efectivo y que considera al presidente un delincuente que debe ir a la cárcel. Las concentraciones han visto enfrentamientos con la Policía, que ha utilizado gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes.