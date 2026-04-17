Paro Armado en La Guajira: Comercio Paralizado y Millonarias Pérdidas por Amenazas Criminales

Tres días de zozobra e intimidación vivió La Guajira tras un paro armado declarado por grupos criminales en represalia por operativos de la fuerza pública. El cierre del comercio en Riohacha generó pérdidas superiores a los 35.000 millones de pesos. Autoridades desplegaron plan de choque y capturaron a intimidadores.

La Guajira ha vivido tres días de profunda inquietud e intimidación, un escenario sombrío generado por las amenazas proferidas por grupos criminales que declararon un paro armado . Esta acción coercitiva se presentó como represalia directa por las operaciones llevadas a cabo por la fuerza pública, las cuales resultaron en la neutralización de varios individuos vinculados a estructuras delictivas.

Como consecuencia directa de este paro, el comercio, tanto en su vertiente formal como informal en la capital del departamento, Riohacha, permaneció cerrado durante un periodo extendido de 72 horas. Este cese de actividades económicas ha supuesto un golpe devastador para la economía local, generando pérdidas millonarias en uno de los epicentros comerciales más relevantes de toda la región Caribe colombiana. El coronel Salomón Bello Reyes, quien ostenta el cargo de comandante del Departamento de Policía de La Guajira, ha sido enfático al confirmar que un porcentaje significativo de los comerciantes se sintieron efectivamente intimidados por las amenazas difundidas a través de videos. Estas grabaciones, según el coronel, lograron tener un impacto considerable en la psique colectiva, sembrando el miedo y la desconfianza. A pesar de la gravedad de la situación, el coronel Bello Reyes ha asegurado que en el momento actual la normalidad ha sido plenamente restablecida. La institución policial está dedicando sus esfuerzos a brindar acompañamiento constante y seguridad tanto a los comerciantes como a la población civil en general, buscando mitigar cualquier vestigio de temor y promover un retorno a la actividad cotidiana sin sobresaltos. Las amenazas en cuestión no surgieron de la nada; fueron una reacción calculada tras una serie de operaciones de la fuerza pública dirigidas contra la organización criminal liderada por el alias Nain o ‘Bendito Menor’. En el curso de estas intervenciones, lamentablemente, nueve integrantes del círculo de seguridad más cercano al mencionado cabecilla fueron abatidos. En una demostración de su alcance y crueldad, el líder criminal respondió a esta pérdida difundiendo mensajes amenazantes a través de diversas plataformas de redes sociales. Estas amenazas, amplificadas y generalizadas, sembraron un temor palpable en toda la comunidad, paralizando de facto el funcionamiento del comercio, del sector del transporte y del vital rubro del turismo. Las repercusiones económicas de este paro armado han sido cuantificadas por los gremios turísticos y comerciales, quienes han reportado pérdidas que superan la considerable suma de 25.000 millones de pesos tan solo en el sector formal. Si bien el sector informal, a menudo más vulnerable, registró pérdidas que rondan los 10 mil millones de pesos. Estas cifras, calificadas como bastante elevadas para una ciudad de las dimensiones de Riohacha por los propios comerciantes locales, han generado una profunda preocupación. Lo anterior se agrava por el hecho de que este es el segundo paro armado que se presenta en lo que va del año 2024, siendo un incidente similar ocurrido en febrero el antecedente directo. El coronel Bello Reyes ha ofrecido una perspectiva más detallada sobre el origen de estas intimidaciones, explicando que no se trata de un único actor al margen de la ley, sino de una compleja red de grupos que, de manera oportunista, se aprovechan de la coyuntura. Ha detectado la participación de varios de estos grupos, que operan de manera coordinada o independiente, pero con un objetivo común: generar terror. Añadió que algunos de los videos que circulan han sido editados, buscando maximizar el impacto psicológico y el pánico entre la ciudadanía. Las autoridades se encuentran activamente investigando la veracidad de estos encuentros y la autoría de los mensajes, con el fin de desmantelar las redes de intimidación. En respuesta a esta crisis de seguridad y su consecuente impacto económico, las autoridades competentes han implementado un plan de choque integral. Este plan incluye el despliegue estratégico de 30 efectivos adicionales de la Policía Nacional, así como una presencia militar reforzada en las calles de Riohacha y sus alrededores, con el objetivo de disuadir cualquier intento de violencia y garantizar la seguridad. Como resultado de estas acciones preventivas y reactivas, se han llevado a cabo cuatro capturas, dos de las cuales han sido formalmente presentadas ante la Fiscalía General de la Nación por su participación directa en actos de intimidación. La labor de las autoridades continúa enfocada en desarticular completamente estas organizaciones criminales y restaurar el orden. La estrategia de las organizaciones criminales para mantener el control y generar terror a menudo se basa en la difusión de información selectiva y amenazante, buscando paralizar la vida social y económica de las regiones donde operan. En el caso de La Guajira, la estrategia de paro armado fue una respuesta directa a las acciones del Estado, evidenciando la capacidad de reacción de estos grupos y la vulnerabilidad que pueden generar en la población civil y en los sectores productivos. La afectación económica, cifrada en decenas de miles de millones de pesos, no solo impacta a los empresarios y comerciantes, sino también a la cadena de valor completa, desde los proveedores hasta los empleados y sus familias. La paralización del turismo, una fuente importante de ingresos para la región, tiene consecuencias a largo plazo en la imagen del destino y en la capacidad de recuperación económica. La investigación sobre la autoría de los videos y la identificación de todos los grupos involucrados es crucial para evitar futuras repeticiones de estos eventos. La labor de inteligencia y contrainteligencia se torna fundamental para anticipar y neutralizar las amenazas antes de que logren materializarse en este tipo de paros. La coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad, incluyendo la Policía Nacional y el Ejército, es vital para abordar de manera efectiva la complejidad de estos fenómenos criminales. El apoyo a las víctimas de intimidación, tanto a nivel psicológico como económico, debe ser una prioridad para las autoridades, garantizando que sientan la protección del Estado y que puedan retomar sus actividades con confianza. La fortaleza de la comunidad y su resiliencia serán determinantes en la recuperación post-conflicto, pero requieren del respaldo decidido de las instituciones para superar este tipo de adversidades.





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