Paro Campesino en Santander: Bloqueos Viales Causan Suspensión de Transporte y Afectan a Cientos de Viajeros

La suspensión de la venta de tiquetes de transporte terrestre en Bucaramanga, debido a los bloqueos viales por el paro campesino en Santander, deja a decenas de viajeros varados y genera incertidumbre. Los afectados claman por una solución y el restablecimiento de la movilidad.

Persisten las afectaciones generadas por el paro campesino en el departamento de Santander . La principal consecuencia de esta situación es la suspensión de la venta de tiquetes por parte de las empresas de transporte terrestre que operan en la Terminal de Transportes de Bucaramanga.

Esta medida, adoptada debido a los bloqueos establecidos en las principales vías del departamento, ha provocado que decenas de viajeros se encuentren varados, enfrentando una situación de incertidumbre y preocupación. Muchos de ellos se han visto obligados a pernoctar dentro de las instalaciones de la terminal, a la espera de que se normalice el tránsito y puedan continuar sus viajes hacia sus destinos. La situación es particularmente complicada para aquellos que tenían compromisos importantes, como citas médicas o responsabilidades familiares urgentes.\El testimonio de Astrid Benítez, una de las afectadas, ilustra la difícil situación que enfrentan los viajeros. Su plan de viaje a Barrancabermeja se vio truncado por los bloqueos. Relata que desde el día anterior se encuentra en la terminal, sin poder moverse. “Desde ayer salimos de nuestro hogar y no tenemos dónde quedarnos. Mi esposo tenía una cita médica en Bucaramanga y aquí estamos, sin solución de transporte. Tenemos hijos en casa esperando y no hemos podido viajar”, lamentó. Otro pasajero, Juan Alberto Cabarca, también expresó su frustración ante la situación, enfatizando la necesidad de una pronta solución. Su llamado a los manifestantes refleja la desesperación de aquellos que se ven directamente afectados por los bloqueos: “Le pido a los manifestantes que ya llevan dos días, hay personas con familia, con hijos que deben ir al colegio. Estamos aquí aguantando hambre, durmiendo en el piso. Yo voy para Barrancabermeja y necesito trabajar, ¿ahora qué hacemos?”, cuestionó. La suspensión de los servicios de transporte es un reflejo de la imposibilidad de las empresas de garantizar la seguridad y la puntualidad de sus rutas, ante el riesgo de que los vehículos queden atrapados en medio de los bloqueos, o que no puedan llegar a sus destinos programados. \La incertidumbre y la espera se palpan en la terminal de transportes. Los viajeros buscan desesperadamente información sobre la reapertura de las vías o alternativas para poder movilizarse. La preocupación es evidente, ya que la prolongación de los bloqueos impacta directamente en su vida cotidiana, en sus obligaciones laborales y familiares. Los afectados han hecho un llamado tanto a los manifestantes como a las autoridades competentes para que se establezcan acuerdos que permitan levantar los bloqueos y restablecer la movilidad lo antes posible. La normalización del servicio de transporte depende, en gran medida, del levantamiento de los bloqueos que mantienen paralizada la movilidad en el departamento. La protesta campesina, que ha generado estas afectaciones, sigue impactando a cientos de personas en Santander, y se requiere una pronta solución que priorice la movilidad de los ciudadanos y la resolución de las problemáticas que originaron las protestas





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