Paro de 24 horas de la USO contra Ecopetrol por estancamiento en negociación de convención colectiva

La Unión Sindical Obrera realizó un paro de 24 horas en instalaciones de Ecopetrol, denunciando falta de avances en la negociación de la convención colectiva. La empresa asegura mantener diálogo y activó plan de contingencia.

La negociación de la Convención Colectiva de Trabajo entre Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera, conocida como USO , alcanzó un punto crítico este martes con la realización de un paro de 24 horas en diversas instalaciones de la estatal petrolera en todo el país.

La medida fue convocada por la Junta Directiva Nacional del sindicato, que denunció la falta de progresos significativos en las conversaciones que ya superan las tres semanas. Según el pliego de peticiones presentado por la USO, se demandan mejoras laborales y condiciones que afectan directamente a más de sesenta mil trabajadores del sector de hidrocarburos y gas en Colombia.

La organización sindical también busca que Ecopetrol priorice el fortalecimiento de su negocio principal de petróleo y gas, actividad que, según afirman, genera regalías, impuestos y dividendos esenciales para el país. Durante la jornada de protesta, se reportaron bloqueos dentro de la Refinería de Barrancabermeja y otras operaciones, aunque la empresa aseguró que la producción no se vio afectada. La USO advirtió que evaluará nuevas movilizaciones si no se producen avances sustanciales en la mesa de diálogo.

El presidente de la USO, Martín Ravelo, explicó que la decisión de suspender labores de mantenimiento y operativas busca presionar a Ecopetrol para que muestre una mayor disposición al acuerdo. Ravelo señaló que, a veintitrés días de negociación, no se ha logrado ningún avance concreto en las reivindicaciones presentadas, las cuales incluyen tanto aspectos laborales como políticos.

El sindicato sostiene que el pliego no solo contempla mejoras salariales y de estabilidad, sino también demandas relacionadas con la política energética de la empresa y su compromiso con el desarrollo de las regiones petroleras. La USO recordó que de esta actividad dependen ocho departamentos y alrededor de tres millones y medio de personas, por lo que el conflicto trasciende el ámbito laboral y tiene implicaciones económicas y sociales de gran alcance.

En respuesta, Ecopetrol emitió un comunicado rechazando las afirmaciones de la USO sobre el estancamiento de las negociaciones. La compañía reiteró que la etapa de arreglo directo permanece activa y que existe una disposición permanente al diálogo constructivo, basado en el respeto, la colaboración y la buena fe. La petrolera estatal activó un plan de contingencia nacional para minimizar cualquier posible afectación operativa y garantizar la continuidad del servicio.

Ecopetrol enfatizó que su política de relacionamiento sindical se fundamenta en el respeto a los derechos de asociación y libertad sindical, y que continuará trabajando en busca de acuerdos sostenibles que beneficien tanto a los trabajadores como a la empresa y al país. Mientras tanto, la USO se mantiene en alerta y no descarta nuevas medidas de presión si persiste la falta de avances en la mesa de negociación





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