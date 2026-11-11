Paro de maestros en Antioquia exige solución a crisis sanitaria del Fomag

Maestros de Antioquia convocan paro el 11 de noviembre por fallas en salud. La concentración busca exigir al Fomag atención oportuna y resolver la crisis con prestadores.

Los maestros de Antioquia se movilizaron este 11 de noviembre para exigir soluciones inmediatas a las graves deficiencias en el sistema de salud gestionado por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( Fomag). Una decena de organizaciones sindicales, lideradas por la Asociación de Institutores de Antioquia ( Adida), convocaron un cese de actividades de 24 horas que incluyó una concentración masiva desde las 9:00 a. m. en la Nueva Villa de Aburrá y un plantón posterior en la sede institucional sobre la avenida 33.

Cronología y ubicación de la movilización docente

La jornada de protesta inició con una concentración puntual a las 9:00 a. m. en el sector de la Nueva Villa de Aburrá, ubicado en el occidente de Medellín. Desde este punto de encuentro, los participantes planificaron desplazarse hacia las instalaciones del Fomag para mantenerse en plantón permanente. La Secretaría de Movilidad emitió recomendaciones específicas para que los conductores transitaran con precaución y utilizaran vías alternas, anticipando posibles contratiempos y congestiones vehiculares en el área afectada por la manifestación.

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Denuncias sobre colapso en atención médica y medicamentos

Lida Morales, presidenta de la Adida, declaró que los docentes participaron sin miedo para exigir atención oportuna y de calidad, señalando que la crisis sanitaria se agudizó tras el cierre de prestadores debido al nuevo modelo de pago. Entre las quejas principales figuran demoras extremas en la entrega de medicamentos, dificultades para obtener autorizaciones de procedimientos médicos y retrasos en la asignación de instituciones y profesionales de la salud. Morales afirmó que la red de prestadores está incompleta, no existen remisiones oportunas y se cierran citas con especialistas, lo que ha provocado un colapso en el área de oncología.

La dirigente sindical reconoció que, aunque el sindicato mantiene activo un equipo jurídico para apoyar a los docentes mediante derechos de petición y tutelas, estas acciones legales no han generado resultados oportunos. Según sus declaraciones, se sigue negando la atención básica y el área oncológica enfrenta una situación crítica sin garantía de tratamiento continuo. Los docentes reportan que ni siquiera las medidas jurídicas tradicionales logran garantizar el acceso inmediato a los servicios esenciales que el sistema debe proveer.

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Crisis contractual y transición del modelo de salud

Uno de los factores determinantes de la inconformidad es la transición del modelo de atención tras la no renovación del contrato entre el Fomag y la aseguradora Fiduprevisora. Este cambio generó vacíos legales donde varios convenios necesarios para realizar procedimientos permanecen sin vigencia, dificultando la continuidad de tratamientos complejos. Morales explicó que en el momento actual no existen contratos vigentes, solo actas precontractuales o negociaciones pendientes, lo que lleva a hospitales en municipios específicos a cerrar servicios y a prestadores a negarse a atender sin pago oportuno.

La falta de formalización contractual ha provocado que prestadores se nieguen a seguir atendiendo a los afiliados, creando un vacío de cobertura en varias regiones. Esta situación refleja la inestabilidad estructural del sistema de salud para el magisterio antioqueño, donde la incertidumbre administrativa impacta directamente en la vida y salud de miles de docentes y sus familias que dependen exclusivamente de esta entidad para su bienestar médico.

Respuesta institucional y planes de choque del Fomag

El Fomag anunció el 3 de noviembre de 2026 la implementación de un plan de choque en Antioquia, enviando un equipo central a Medellín para trabajar en la conciliación de cartera y la gestión de recursos. Las mesas de trabajo establecidas cubren tres líneas estratégicas: conciliar cuentas pendientes, mejorar la oportunidad en el flujo de recursos hacia los prestadores y revisar acuerdos contractuales. Esta primera fase territorial también incluye a los departamentos de Atlántico y Valle del Cauca, buscando estandarizar la recuperación operativa.

A pesar de los compromisos adquiridos en una reunión en Bogotá durante la primera semana de noviembre, donde se planteó acelerar entregas prioritarias, la inconformidad persiste. El Fondo confirmó que reunirá en Bogotá a prestadores de todos los departamentos en las próximas semanas para definir una agenda conjunta. Esta medida busca estabilizar la oferta de servicios, pero los sindicatos mantienen que las acciones actuales son insuficientes para revertir el daño causado a la salud pública docente.