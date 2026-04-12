Paro Nacional Causa Bloqueos y Preocupación en el Sector Agropecuario: Impacto de la Resolución 2057

El paro nacional convocado por gremios campesinos en Colombia, en protesta por la Resolución 2057, ha generado bloqueos viales y preocupación por el impacto en la economía, el turismo y el abastecimiento de alimentos. La situación en Santander, particularmente, es crítica, afectando la producción avícola y el suministro de alimentos.

Desde el 9 de abril, el país ha sido testigo de bloqueos y protestas lideradas por diversos gremios campesinos, quienes se manifiestan en contra de la Resolución 2057 , emitida el 30 de diciembre de 2025. Esta resolución, que ha generado un profundo malestar en el sector agrícola, estipula incrementos en el impuesto predial para numerosos municipios a lo largo y ancho del territorio nacional.

La medida, que ha sido recibida con escepticismo y rechazo, ha puesto de manifiesto la urgencia de actualizar los valores catastrales de manera justa y equitativa, muchos de los cuales no habían sido revisados en años, generando una sensación de sorpresa y preocupación en la población rural. La situación ha escalado a tal punto que la movilidad en importantes corredores viales se ha visto severamente afectada, impactando directamente en la economía, el turismo y el abastecimiento de productos esenciales. El debate sobre la justa valoración de la propiedad y el impacto de las políticas fiscales en el sector productivo se ha intensificado, poniendo a prueba la capacidad de diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas entre el gobierno y los gremios afectados.\La presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, ha alzado su voz para expresar su preocupación ante la situación. Aunque reconoce la legitimidad de las inquietudes de los campesinos frente al avalúo catastral, enfatiza que las vías de hecho, como los bloqueos y las protestas, no son el camino adecuado para resolver las diferencias. Gutiérrez advierte sobre las graves consecuencias que estas acciones están generando, especialmente en el sector turístico, pues los bloqueos en vías clave, como las que conectan con el aeropuerto Palonegro en Santander, han dificultado la llegada de visitantes. En sus declaraciones, Gutiérrez hizo un llamado a privilegiar el diálogo y los canales institucionales como herramientas fundamentales para encontrar soluciones duraderas. “Colombia necesita que las diferencias se tramiten a través del diálogo y de los canales institucionales. Garantizar la movilidad no es solo un tema logístico, es una condición para que el país funcione”, enfatizó. La situación en Santander, un departamento clave para la producción avícola nacional, se ha tornado particularmente crítica. La interrupción del suministro de alimentos y la afectación de la producción avícola han puesto en alerta al sector productivo, obligando a los gremios a buscar alternativas para mitigar los daños y garantizar el abastecimiento.\El presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), Gonzalo Moreno, ha expresado su preocupación por la situación en Santander y el impacto de los bloqueos en el sector avícola. Según Moreno, la producción diaria requiere el ingreso de 7.000 toneladas de alimento para las aves, lo que se ha visto comprometido por los bloqueos. “Tenemos aves represadas en granja, y también pollo y huevo que no han podido salir hacia los consumidores del departamento de Santander y de otros departamentos”, afirmó. Moreno también ha destacado que el aumento desmedido del catastro representa un sobrecosto significativo no solo para los productores del sector agropecuario y avícola, sino también para la economía en general. Ante esta situación crítica, Fenavi y otros gremios han reiterado su rechazo a las vías de hecho y han insistido en la necesidad de encontrar soluciones a través del diálogo y la negociación. La búsqueda de alternativas que permitan garantizar el abastecimiento de alimentos, proteger la producción avícola y mitigar el impacto económico de los bloqueos se ha convertido en una prioridad para el gobierno y los gremios afectados. La situación exige una respuesta rápida y efectiva para evitar mayores daños y preservar la estabilidad económica del país





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