Paro Nacional de Docentes: Miles de Maestros Exigen Mejoras Urgentes en Salud y Condiciones Laborales

Miles de educadores públicos en Colombia participaron en un paro nacional de 24 horas convocado por Fecode, exigiendo soluciones a las fallas críticas en el sistema de salud para maestros, el pago de prestaciones y el cumplimiento de acuerdos con el Gobierno.

Miles de maestros del sector público se unieron este miércoles 15 de abril de 2026 a un paro nacional de 24 horas, convocado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación ( Fecode ).

La jornada, marcada por movilizaciones en las principales ciudades y la suspensión de clases en colegios públicos, tuvo como eje central las graves deficiencias del sistema de salud destinado a los educadores, así como las precarias condiciones laborales y el incumplimiento de acuerdos previamente pactados con el Gobierno nacional. Desde tempranas horas de la mañana, se observaron concentraciones, marchas y plantones en centros urbanos como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Estas manifestaciones generaron importantes afectaciones a la movilidad y obligaron a las autoridades a implementar planes de acompañamiento para asegurar el desarrollo pacífico de las protestas. La principal queja de los docentes se centra en las fallas estructurales del modelo de salud implementado para ellos. Señalan demoras inaceptables en la asignación de citas y tratamientos, serias dificultades para acceder a la prestación de servicios especializados y problemas administrativos crónicos, muchos de ellos vinculados a la gestión de Fiduprevisora. Estos inconvenientes impactan directamente en la salud y el bienestar de los educadores, mermando su calidad de vida y, por extensión, la efectividad de su labor pedagógica. Además de las problemáticas de salud, los educadores exigen el pago oportuno y completo de sus prestaciones sociales, así como un aumento salarial que refleje la importancia de su trabajo y compense la creciente inflación. La exigencia se extiende al cumplimiento efectivo de compromisos adquiridos con el Gobierno en acuerdos previos, los cuales, según Fecode, han sido ignorados en su totalidad hasta la fecha. El gremio docente enfatiza que estas situaciones no solo perjudican su presente, sino que también comprometen el futuro de la educación en el país, al desmotivar a profesionales y dificultar la atracción de nuevo talento. A lo largo de la jornada, circularon versiones sobre una posible extensión del paro, las cuales fueron rápidamente desmentidas por Fecode, confirmando que la protesta se limitaría a las 24 horas inicialmente convocadas. Las autoridades, que desplegaron dispositivos de acompañamiento a lo largo del día, habían hecho llamados previos a la ciudadanía para que tomaran precauciones con sus desplazamientos y respetaran el derecho a la protesta. Equipos de diálogo social estuvieron presentes en las movilizaciones con el objetivo de prevenir cualquier alteración del orden público. Afortunadamente, las manifestaciones transcurrieron en relativa calma en la mayoría de las ciudades, sin que se presentaran incidentes mayores. Sin embargo, los impactos en la movilidad y la interrupción de las actividades académicas en los colegios públicos fueron evidentes. El paro deja sobre la mesa la firme presión de este importante gremio sobre el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, para que se atiendan de fondo sus demandas. La expectativa es que esta movilización sirva como un catalizador para que se implementen soluciones efectivas y duraderas que garanticen una calidad de vida digna para los educadores colombianos, reconociendo así su papel fundamental en la construcción del país





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