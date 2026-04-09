Paro Nacional en Colombia: Protestas contra el Aumento de Avalúos Catastrales

Diversos sectores convocan un paro nacional el 9 de abril en Colombia en rechazo al aumento en los avalúos catastrales, generando preocupación por posibles bloqueos y afectaciones en la movilidad. La Gobernación de Santander activa un PMU para monitorear las protestas. Manifestaciones también se esperan en otros departamentos. La coordinadora del comité del paro en Quindío explica las implicaciones del aumento en los avalúos.

Para este jueves 9 de abril, diversos sectores, gremios y ciudadanos han convocado un paro nacional en Colombia . El objetivo principal de esta movilización es rechazar el reciente aumento en los avalúos catastrales , una medida que ha generado preocupación y descontento en distintos sectores de la sociedad.

Las protestas, que se anticipan en varias regiones del país, prometen tener un impacto significativo en la movilidad y en la actividad económica, obligando a las autoridades a tomar medidas preventivas y de seguridad para garantizar el orden público y la seguridad de los ciudadanos. La situación se presenta como un desafío para el gobierno, que deberá gestionar la situación de manera efectiva para evitar mayores complicaciones y buscar soluciones que satisfagan las demandas de los manifestantes. \La Gobernación de Santander, anticipándose a las protestas, anunció la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU). Este puesto, operativo desde el 8 de abril, tiene como objetivo principal monitorear las movilizaciones y facilitar el acompañamiento institucional, según explicó el secretario del Interior, Óscar Hernández Durán. Las autoridades están realizando un seguimiento exhaustivo en varias zonas de Santander, donde se prevén posibles bloqueos. Entre las zonas de mayor preocupación se encuentran la ruta comunera entre San Gil y Socorro, el área metropolitana de Bucaramanga, sectores de Floridablanca sobre la autopista y el municipio de Lebrija. Además, el secretario Hernández Durán agregó que se están dando recomendaciones a las alcaldías para garantizar el derecho a la protesta y evitar afectaciones en el departamento. Se esperan manifestaciones en varios municipios, incluyendo Boyacá, Guaduas (Cundinamarca), Yopal (Casanare), Yumbo (Valle del Cauca), Pamplona (Norte de Santander), Choachí (Cundinamarca) y Sabaneta (Antioquia). \La situación se extiende a otros departamentos, como Quindío, donde la ciudad de Armenia también se prepara para unirse a las protestas. Sandra Patricia Giraldo, coordinadora del comité del paro catastral en Quindío, explicó las implicaciones del aumento en los avalúos catastrales. Giraldo denunció que se están recibiendo cobros excesivos de impuesto predial unificado, lo cual, a su juicio, contradice lo establecido por la ley. Según Giraldo, la ley prevé un crecimiento progresivo del impuesto predial para evitar que los contribuyentes se sientan agobiados por aumentos abruptos. La convocatoria al paro nacional refleja el malestar de la población ante la medida de incremento de los avalúos, que impacta directamente en la economía de los ciudadanos y en el bolsillo de los contribuyentes. La situación podría generar un ambiente de tensión en varias regiones, y las autoridades están preparadas para enfrentar las diferentes eventualidades, procurando el diálogo y la búsqueda de soluciones para evitar el agravamiento de la crisis





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