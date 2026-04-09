Paro Nacional en Colombia: Protestas por Avalúos Catastrales y Crisis del Magisterio

Colombia se prepara para una jornada de paro nacional el 9 de abril, liderada por diversos sectores sociales en rechazo al aumento de los avalúos catastrales y el impacto en el impuesto predial. El magisterio también ha anunciado un paro para el 15 de abril por problemas en la salud docente. Las autoridades han activado PMU para monitorear la situación.

Este jueves 9 de abril, la sociedad colombiana se prepara para una jornada de paro nacional , con participación activa de diversos sectores sociales, campesinos y ciudadanos. La movilización, que dará inicio a las 8:00 a.m., surge como respuesta directa al incremento de los avalúos catastrales , una medida gubernamental que ha generado un profundo malestar y descontento en gran parte de la población.

La principal fuente de preocupación radica en el impacto directo de esta medida en el impuesto predial, afectando a cientos de municipios a lo largo y ancho del territorio nacional. La convocatoria ha encendido las alarmas entre las autoridades competentes, así como entre transportadores y comerciantes, quienes anticipan posibles bloqueos y afectaciones en corredores viales estratégicos, especialmente en regiones que presentan una alta actividad agrícola y comercial. Las autoridades, conscientes de la magnitud de la protesta, han identificado múltiples puntos críticos donde se prevén concentraciones y cierres intermitentes de vías. Se espera que la situación sea particularmente delicada en el departamento de Santander, donde se han anticipado bloqueos a nivel nacional. La actualización catastral, impulsada a través de la Resolución 2057 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), es el detonante principal de este paro. Esta resolución, conocida como catastro multipropósito, ha provocado un aumento significativo en los avalúos de predios en más de 500 municipios. Aunque la iniciativa busca modernizar la información territorial y hacer más equitativo el cobro del impuesto predial, los manifestantes denuncian que la medida ha generado incrementos desproporcionados en los impuestos, golpeando duramente a campesinos y pequeños propietarios. Entre las principales exigencias de los manifestantes se encuentran la derogatoria de la resolución y la suspensión temporal de sus efectos, mientras se realiza una revisión exhaustiva de posibles inconsistencias en su implementación y de los impactos sociales que esta conlleva. \Ante el escenario de movilizaciones y posibles alteraciones del orden público, diversas gobernaciones han activado Puestos de Mando Unificado (PMU) para monitorear de cerca la situación y coordinar una respuesta institucional efectiva y coordinada. En el departamento de Santander, por ejemplo, el PMU ha iniciado operaciones desde el 8 de abril, con el objetivo primordial de garantizar el orden público y proteger tanto el derecho a la protesta como el derecho fundamental a la movilidad de los ciudadanos. Las autoridades competentes han mantenido reuniones y mesas de diálogo con los líderes de las manifestaciones, buscando establecer canales de comunicación abiertos y constructivos con el fin de evitar alteraciones graves y minimizar los impactos negativos de las protestas. Asimismo, se han emitido recomendaciones a las alcaldías locales, instándolas a adoptar medidas preventivas y a brindar acompañamiento a los ciudadanos durante la jornada de paro. Es crucial resaltar que el gobierno y las autoridades locales están comprometidos con garantizar el derecho a la protesta pacífica y a la libre expresión, siempre y cuando se respeten los límites establecidos por la ley y se evite la alteración del orden público. Adicionalmente, el magisterio colombiano, a través de FECODE, ha anunciado una jornada de paro para el próximo 15 de abril, un cese de actividades de 24 horas a nivel nacional. La decisión se tomó tras una reunión de la Junta Nacional de FECODE, donde se concluyó que las condiciones actuales de los docentes presentan múltiples fallas en servicios fundamentales, lo que exige medidas urgentes por parte del Gobierno Nacional. Los docentes exigen una solución urgente a la crisis del nuevo modelo de salud, que asegure una atención médica adecuada y oportuna. \La situación en Colombia refleja una creciente tensión social, alimentada por la preocupación sobre las políticas económicas y sus efectos en la población, así como por la insatisfacción con los servicios públicos y las condiciones laborales. Las movilizaciones sociales, como el paro nacional y las protestas del magisterio, evidencian la necesidad de un diálogo abierto y constructivo entre el gobierno, los sectores sociales y la ciudadanía en general. Es fundamental que se aborden las problemáticas que generan el descontento social, buscando soluciones que sean justas, equitativas y sostenibles en el tiempo. La participación activa de la sociedad civil, la transparencia en la gestión pública y el respeto por los derechos fundamentales son pilares esenciales para construir un país más justo y próspero para todos. Las autoridades deben priorizar el diálogo y la concertación como herramientas para la resolución de conflictos, y garantizar que las voces de todos los ciudadanos sean escuchadas y tomadas en cuenta en la toma de decisiones. El éxito de estas jornadas de protesta, y la estabilidad del país en general, dependerán en gran medida de la capacidad de las autoridades y de los manifestantes de mantener un diálogo abierto y constructivo, buscando soluciones que beneficien a toda la sociedad





CaracolRadio / 🏆 20. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Paro Nacional Avalúos Catastrales Impuesto Predial Protestas Colombia Magisterio FECODE

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aumento del salario para el Ejército Nacional de Colombia en el mes de abril 2026La organización castrense ha recibido un incremento salarial del 7 % para el año 2026.

Read more »

Paro nacional el 9 de abril: estas son las afectaciones viales que se pueden presentarLos manifestantes piden congelar los efectos fiscales del catastro multipropósito y abrir mesa legislativa.

Read more »

David Ospina habla sobre James Rodríguez, la Selección Colombia y el futuro del fútbol nacionalDavid Ospina exalta el legado de James Rodríguez y su impacto en la Selección Colombia, resaltando su orgullo por representar al país y la mezcla de experiencia y juventud en el equipo actual.

Read more »

Paro Nacional en Colombia: Protestas contra el Aumento de Avalúos CatastralesDiversos sectores convocan un paro nacional el 9 de abril en Colombia en rechazo al aumento en los avalúos catastrales, generando preocupación por posibles bloqueos y afectaciones en la movilidad. La Gobernación de Santander activa un PMU para monitorear las protestas. Manifestaciones también se esperan en otros departamentos. La coordinadora del comité del paro en Quindío explica las implicaciones del aumento en los avalúos.

Read more »

¿Qué vías estarán bloqueadas por el paro nacional este jueves 9 de abril?Autoridades advierten posibles bloqueos en corredores clave del país por protestas contra el avalúo catastral.

Read more »

Jornada de Protestas en Colombia: Campesinos y Oposición Rechazan Aumentos en el Impuesto PredialGremios campesinos, organizaciones ciudadanas y sectores de oposición convocan a protestas el 9 de abril en Colombia, en rechazo a los incrementos en el impuesto predial derivados de la actualización catastral. La Resolución 2057 del IGAC es el detonante. Se esperan manifestaciones y bloqueos viales en varios departamentos. El gobierno defiende el catastro multipropósito.

Read more »