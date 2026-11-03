Parque Biblioteca Fernando Botero: 15 años reconstruyendo el tejido social en San Cristóbal

Cinco quinquenios de historia del Parque Biblioteca Fernando Botero en San Cristóbal. Un espacio que evolucionó de ser percibido como frío a convertirse en el corazón comunitario y reconstructor social del occidente de Medellín.

El Parque Biblioteca Fernando Botero, ubicado en el corregimiento de San Cristóbal en el occidente de Medellín, celebró recientemente sus quince años de funcionamiento con una conmovedora festividad organizada por sus propios usuarios. Esta fecha coincide con la inauguración oficial del espacio el diecinueve de octubre de dos mil once, durante la administración del alcalde Alonso Salazar. La comunidad local respondió a esta efeméride con muestras de afecto profundamente humanas, entregando flores, bonos, catorce tortas y numerosas cartas manuscritas para agradecer la presencia constante de la institución en sus vidas diarias.

Transformación de imagen y percepción local

La relación entre la biblioteca y sus vecinos ha recorrido un largo camino desde sus inicios. En sus primeras etapas, la percepción del edificio era bastante negativa, ya que muchos habitantes lo comparaban con una funeraria. Esta asociación visual se debía principalmente a la arquitectura del inmueble, descrito por testigos como una estructura enorme, más larga que alta y pintada de un color negro intenso que dominaba el paisaje del barrio. Los residentes incluso solicitaron al arquitecto Orlando García, responsable del diseño, que modificara la paleta cromática de la fachada para hacerla más acogedora.

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No obstante, el proyecto no permitía cambios en el color exterior debido a limitaciones técnicas o contractuales. Ante esta imposibilidad, la estrategia de adaptación se centró en llenar el interior con funciones vitales para la comunidad. Un ejemplo destacado fue la inclusión de un teatro, una petición directa de los vecinos que fue implementada por el equipo de diseño. Actualmente, este escenario cuenta con una agenda saturada hasta diciembre, sirviendo como sede principal para la celebración de grados académicos de diversas instituciones educativas del sector, consolidando así su rol educativo.

Liderazgo local y trayectoria de la gestora

La gestión cultural que mantiene viva esta institución está encabezada por María Marcela Ocampo, quien ejerce como gestora de servicios bibliotecarios. Su conexión con el lugar es personal y profunda, pues creció en la vereda Pedregal Bajo, también en San Cristóbal. En su juventud, el acceso a la educación era limitado; las únicas bibliotecas disponibles en la zona eran las escolares, descritas como pequeñas e incipientes. Debido a esta falta de infraestructura pública, la bibliotecóloga no tuvo la intención inicial de dedicar su vida a este campo, mostrando desde el principio una fuerte inclinación hacia la Psicología.

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María intentó ingresar a la Universidad de Antioquia para estudiar Psicología varias veces sin éxito. Ante la situación, alguien le sugirió presentarse a la carrera de Bibliotecología con la intención de usarla como paso previo, pero finalmente se quedó en la disciplina que había iniciado. Reconoce que tres profesores determinantes en sus primeros semestres lograron captivar su interés, cambiando su perspectiva sobre la profesión. Inicialmente, ella y sus compañeros bromeaban sobre que les enseñarían materias como sacudidor uno, dos y tres, subestimando la complejidad del trabajo bibliotecario.

Reconstrucción del tejido social y contexto histórico

El trabajo en la biblioteca va mucho más allá de la simple gestión o organización de libros; se trata de una profesión con una incidencia social enorme. María siempre se sintió atraída por el contexto social y por cómo el acceso a la información puede empoderar a las personas, permitiéndoles tomar decisiones informadas. Su pasión se centró en entender los múltiples radios de acción que ofrece la carrera, desde la administración física del espacio hasta el fomento de la lectura y la creación de comunidad. Llegó al Parque Biblioteca Fernando Botero desde el primer día de su operación, cuando el edificio era un espacio vacío que necesitaba ser llenado de libros, objetos y, sobre todo, de vida humana.

Su contratación no fue casualidad, sino el resultado de la insistencia de las lideresas comunitarias, que exigían que la biblioteca estuviera administrada por personas originarias de la zona. Esto garantizó que la gestión comprendiera las necesidades reales del entorno. María afirma que lo que es a sus cuarenta y cuatro años se lo debe enteramente a este lugar. Su trayectoria laboral se ha desarrollado casi exclusivamente dentro del Sistema de Bibliotecas Públicas, comenzando en San Cristóbal, continuando en la Biblioteca de Guayabal, el Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo y, por un tiempo, en Santo Domingo Savio.

Estrategias de acercamiento y legado institucional

Durante su paso por Santo Domingo Savio, donde la biblioteca física estaba cerrada, la estrategia se adaptó mediante el Programa Parque al barrio. Esta iniciativa consistía en brindar los servicios básicos de la biblioteca en las calles y otros espacios públicos del entorno, llevando los recursos directamente a la gente. Regresó a San Cristóbal a partir de dos mil veintitrés, reasumiendo el liderazgo en un espacio que había sufrido transformaciones traumáticas en la década anterior a su inauguración.

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El corregimiento de San Cristóbal enfrentó desafíos estructurales severos antes de dos mil once. Proyectos como la ciudadela Nuevo Occidente, un mega proyecto de vivienda, casi triplicó la población del área y superó la capacidad de atención de los servicios públicos. El Túnel de Occidente fragmentó el territorio físico, alterando las prácticas campesinas de muchos habitantes que se vieron forzados a vender sus terrenos y perder sus formas de cultivo tradicionales. Además, la construcción de la cárcel El Pedregal añadió otra capa de complejidad social al vecindario.

Frente a este escenario de fragmentación y dolor, la biblioteca asumió la tarea crucial de reconstruir el tejido social. El espacio se convirtió en el centro de la vida comunitaria, ofreciendo lugares para la conversación y organizando tertulias que a menudo resultaron ser dolorosas pero necesarias para el proceso de duelo y recuperación colectiva. Con el tiempo, la comunidad comenzó a acercarse de manera natural. El equipo bibliotecario implementó estrategias proactivas, movilizando activamente por las veredas del corregimiento para invitar a los residentes a las actividades. La filosofía operativa se estableció claramente: si la gente no venía a la biblioteca, la biblioteca iba directamente hacia ellos.