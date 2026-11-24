El Partido Conservador no respaldará nuevos impuestos a la canasta familiar, gaseosas y cerveza dentro del Rescate Fiscal en el Congreso.

El Partido Conservador anunció que no respaldará nuevos impuestos a productos de la canasta familiar, gaseosas y cerveza, ni un aumento de los aportes a salud de los trabajadores independientes, en el marco de la discusión de la Ley de Rescate Fiscal que avanza en el Congreso de Colombia. La postura fue fijada por la colectividad después de una reunión con el Ministerio de Hacienda, en la que se analizaron las medidas tributarias que contempla el Gobierno para atender la situación fiscal del país.

A través de un pronunciamiento, los conservadores reconocieron las dificultades de las finanzas públicas, pero sostuvieron que las medidas no deben trasladar una mayor carga a los hogares ni a los trabajadores. El partido resumió su posición en la idea de que su compromiso es con el bolsillo de los colombianos.

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Qué cobros rechaza el Partido Conservador

El Partido Conservador rechazará los gravámenes a bienes de la canasta familiar, el incremento de los impuestos a las gaseosas y la cerveza, y el aumento del IVA a vehículos eléctricos pequeños, como motocicletas y patinetas. La colectividad también se opone a elevar los aportes a salud de los trabajadores independientes.

Según el pronunciamiento, estas cargas recaerían sobre el consumo cotidiano de los hogares y sobre quienes trabajan por cuenta propia. Por eso, el partido plantea que la discusión de la Ley de Rescate Fiscal no debe resolverse con cobros que afecten directamente el gasto diario de las familias.

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Alternativas de recaudo propuestas por los conservadores

En lugar de respaldar esos nuevos cobros, la colectividad propuso una sobretasa temporal de cinco puntos en el impuesto de renta, dirigida exclusivamente a las 10.000 empresas más grandes del país, con una duración de cuatro años. La propuesta busca concentrar el esfuerzo de recaudo en las compañías de mayor tamaño.

El partido también pidió mantener la tarifa del impuesto de renta corporativo en 35%, argumentando que conservar ese nivel protege el recaudo y brinda estabilidad a las empresas que invierten en Colombia. Además, planteó que el Gobierno evalúe la venta de activos estatales para obtener recursos sin aumentar los impuestos a los ciudadanos.

Sobre los medicamentos, los conservadores sugirieron revisar su tratamiento tributario para que pasen de bienes exentos a excluidos del IVA, con ajustes en su cadena de producción y comercialización. La propuesta incluye, además, revisar los nuevos cobros de parafiscalidad que afectarían a pequeñas y medianas empresas.

Cobro de obligaciones pendientes y beneficios de inversión

La propuesta conservadora también busca recuperar recursos mediante un mecanismo para que personas y compañías con obligaciones pendientes ante la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) puedan ponerse al día. La colectividad considera que de esa manera el Estado podría recuperar recursos adeudados.

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Finalmente, el partido pidió ampliar los beneficios del Régimen Único de Grandes Inversiones (RUGE) a nuevas inversiones de empresas que ya operan en el país. El objetivo, según la colectividad, es incentivar la llegada de capital y la expansión de proyectos productivos.

Impacto en hogares y debate sobre Rescate Fiscal

Las propuestas del Partido Conservador se conocen en medio del debate sobre la Ley de Rescate Fiscal, con la que el Gobierno busca aumentar los ingresos y atender las necesidades de las finanzas públicas. La posición de la colectividad marca límites frente a varios de los cambios tributarios que se discuten, especialmente aquellos que pueden impactar el consumo de los hogares.

Sin embargo, el partido plantea alternativas de recaudo concentradas en las empresas de mayor tamaño, la enajenación de activos estatales y la recuperación de obligaciones pendientes. Estas propuestas se suman a la discusión que avanza en el Congreso, tras la reunión sostenida con el Ministerio de Hacienda.