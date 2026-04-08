Partido de La U define no apoyar a Iván Cepeda en las presidenciales

El Partido de La U, tras una reunión marcada por divisiones internas, decide no respaldar la candidatura de Iván Cepeda en las elecciones presidenciales. La decisión se tomó tras un debate sobre las opciones a apoyar, posponiendo la definición sobre otros candidatos.

En una reunión celebrada el miércoles 8 de abril en Bogotá, la bancada de congresistas, tanto actuales como electos, del Partido de la Unión por la Gente, conocido comúnmente como Partido de La U, puso fin a uno de los episodios más complejos de su reciente historia: la determinación sobre a quién dar su apoyo en las elecciones presidenciales que se celebrarán el 31 de mayo próximo.

Este encuentro, crucial para la colectividad, llegó tras un debate interno caracterizado por profundas divergencias. El tema principal de discusión giraba en torno a la postura que el partido adoptaría frente a las candidaturas presidenciales, un asunto que generó tensiones internas y debates acalorados entre sus miembros. La atmósfera previa a la reunión era de expectación, con diversas facciones del partido manifestando sus preferencias y estrategias. El ambiente político nacional y los desafíos que enfrenta el país fueron temas centrales en la discusión. El anuncio formal de la decisión se realizó mediante un comunicado oficial que fue suscrito por la Dirección Colegiada del partido, con la firma de figuras clave como Clara Luz Roldán y Alexander Vega Rocha, además de los representantes de la bancada de congresistas. El comunicado destacaba la importancia del diálogo democrático y constructivo en la búsqueda de consensos. Previamente a la reunión, se evidenciaban divisiones internas significativas en el seno del Partido de La U. El senador Antonio Correa había expresado abiertamente su preferencia por permitir que los congresistas tuvieran libertad para respaldar la candidatura de Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico y líder en las encuestas electorales del momento. Asimismo, existía un sector cercano a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, que mostraba acercamientos a la campaña de la senadora Paloma Valencia, candidata de centroderecha que había triunfado en la Gran Consulta por Colombia realizada el 8 de marzo previo. Estos movimientos internos, junto con la complejidad del panorama político, crearon un clima de incertidumbre que culminó en la reunión decisiva. Durante el encuentro, la bancada, tras realizar “un análisis responsable y consensuado” según se menciona en el comunicado, tomó la decisión de no apoyar a Cepeda en la primera vuelta electoral. Sin embargo, la definición de a qué otro candidato o candidata respaldar quedó pendiente para una próxima reunión, lo que prolonga la expectativa sobre el futuro político del partido





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Partido De La U Elecciones Presidenciales Iván Cepeda Apoyo Político Colombia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Oficial: Clara López renunció a su candidatura y se unirá a la campaña de Iván CepedaLa senadora del Pacto Histórico oficializó que no continuará en su aspiración presidencial y acompañará a su compañero de bancada.

Read more »

Iván Cepeda responde a Álvaro Uribe por acusaciones sobre su padreEl candidato presidencial Iván Cepeda responde a las acusaciones de Álvaro Uribe sobre su padre, Manuel Cepeda, y su supuesta promoción de acciones guerrilleras. Cepeda refuta las acusaciones, mencionando su asesinato y el pasado criminal de su hermano Santiago, condenado por paramilitarismo.

Read more »

Iván Cepeda se reunió nuevamente con la presidenta de México, Claudia SheinbaumPeriodista

Read more »

Clara López renuncia a su candidatura presidencial y anuncia respaldo a Iván CepedaLa exministra envió una comunicación al registrador Nacional, Hernán Penagos.

Read more »

Nuevo Cruce de Acusaciones entre Iván Cepeda y Álvaro Uribe en Redes SocialesEl candidato presidencial Iván Cepeda y el expresidente Álvaro Uribe protagonizan un nuevo enfrentamiento político en redes sociales. El debate se centra en acusaciones cruzadas sobre figuras del pasado y políticas actuales, evidenciando las profundas diferencias ideológicas y personales entre ambos líderes.

Read more »

Partido de la U descarta apoyo a la candidatura de Iván CepedaLa colectividad liderada por Clara Luz Roldán y Alexander Vega definirá su postura presidencial entre otros aspirantes en una próxima reunión.

Read more »