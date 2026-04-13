Partido de La U Respaldará a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo en las Elecciones Presidenciales

El Partido de La U anuncia su apoyo a la candidatura de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. La decisión se enmarca en un contexto de cercanía a las elecciones presidenciales y tras una amenaza de muerte contra la candidata Paloma Valencia.

El Partido de La U, mediante un comunicado oficial, ha manifestado su firme respaldo a la candidatura de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo para la Presidencia y Vicepresidencia de la República de Colombia. La decisión, comunicada por la Dirección Colegiada del partido, se fundamenta en la responsabilidad que, según el comunicado, tienen con el pueblo colombiano de respaldar una opción que asegure la estabilidad institucional del Estado, la seguridad ciudadana y una mejora tangible en la calidad de vida de todos los colombianos. Este apoyo, explícitamente detallado en el documento, reafirma el compromiso del Partido de La U con el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el respeto irrestricto por la democracia y la construcción de un país que ofrezca oportunidades equitativas para todos sus ciudadanos. La declaración emitida resalta la importancia de una postura política que priorice el bienestar social y la estabilidad del país en un momento crucial, a pocos meses de las elecciones presidenciales .

El comunicado del Partido de La U profundiza en los motivos que respaldan esta decisión política. Se enfatiza el deseo de apoyar una coalición presidencial que represente un centro político firme, capaz de impulsar políticas públicas que beneficien a toda la población. El partido se compromete a promover un entorno seguro y próspero para el desarrollo económico del país, buscando generar las condiciones necesarias para el crecimiento sostenible y el bienestar de los colombianos. Este apoyo se interpreta como una señal de apoyo a una agenda que prioriza la solidez de las instituciones y la aplicación de leyes que protejan los derechos y libertades de todos los ciudadanos. El mensaje también subraya la importancia de fortalecer la democracia y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. El partido se compromete a trabajar en la construcción de un futuro donde la seguridad y el progreso económico sean una realidad para todos los habitantes del país. El comunicado refleja la intención de influir en el rumbo político del país, apostando por la estabilidad y el desarrollo.

En un contexto político marcado por la proximidad de las elecciones presidenciales, programadas para el 31 de mayo en su primera vuelta, la candidata Paloma Valencia se encuentra en el centro de la atención. Según los resultados de una encuesta reciente, Valencia se ubica en el tercer lugar en la intención de voto. A este escenario político se suma un incidente preocupante: la candidata Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, ha sido objeto de una amenaza de muerte. Esta amenaza, manifestada a través de una imagen difundida en redes sociales, ha generado una ola de rechazo y condena en todo el país. La imagen, con estética fúnebre, simula el fallecimiento de la candidata, utilizando una fotografía en blanco y negro acompañada de los años '1978-2026' y el mensaje 'Descanse en paz'.

La publicación original, compartida en la plataforma TikTok por un usuario que posteriormente eliminó el contenido, ha sido replicada en diversas plataformas digitales, generando alarma y preocupación en el contexto político actual. La situación exige una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes para garantizar la seguridad de la candidata y esclarecer los hechos.





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