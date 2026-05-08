Partido entre Independiente Medellín y Flamengo suspendido por incidentes de hinchas

El encuentro de la Copa Libertadores entre Independiente Medellín y Flamengo fue cancelado tras disturbios de los aficionados locales, quienes protestaban contra la dirigencia del club por su mal desempeño en la liga colombiana. La CONMEBOL podría sancionar al equipo colombiano con una derrota por 3-0.

El partido entre Independiente Medellín y Flamengo por la Copa Libertadores fue suspendido este jueves apenas a los tres minutos de juego, luego de que aficionados del conjunto colombiano encendieran bengalas y lanzaran objetos al terreno de juego desde la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot.

Los incidentes, que incluyeron la exhibición de pancartas y fogatas en las gradas, fueron interpretados como una protesta de la hinchada contra la dirigencia del DIM por la mala campaña del equipo en la liga colombiana, torneo en el que el club quedó eliminado tras terminar en la undécima posición. Ante la situación, el árbitro venezolano Jesús Valenzuela decidió detener el compromiso y envió a los jugadores de ambos equipos a los vestuarios mientras las autoridades intentaban controlar a los aficionados y despejar el escenario deportivo.

Posteriormente, se pidió la evacuación del estadio y, una hora y quince minutos después de la interrupción, la CONMEBOL confirmó la cancelación oficial del encuentro correspondiente a la cuarta jornada del Grupo A de la Copa Libertadores. Según el artículo 24.2 del Código Disciplinario de la CONMEBOL, cuando un club es considerado responsable de la suspensión definitiva de un partido, puede perderlo por incomparecencia, otorgándole la victoria al rival por marcador de 3-0, situación que lo dejaría muy complicado en el grupo, debido a la diferencia de gol.

Durante la espera en los vestuarios, el futbolista de Flamengo Jorginho publicó un mensaje en su cuenta de X acompañado de una fotografía junto a Everton Cebolinha, Ayrton Lucas, Luiz Araújo, Leo Ortiz y Leo Pereira. Estamos bien y esperando por aquí, escribió el mediocampista. Flamengo, vigente campeón del torneo continental, lidera el Grupo A con siete puntos, seguido por Estudiantes de La Plata con seis. Medellín ocupa la tercera posición con cuatro unidades





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