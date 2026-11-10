Partido Liberal advierte riesgos fiscales del gobierno De la Espriella en Barranquilla

El Partido Liberal cuestiona la Ley de Rescate Económico de Abelardo De la Espriella por afectar la canasta familiar y pide revisar rebajas tributarias para proteger a los hogares más vulnerables.

El Partido Liberal emitió una postura formal respecto a la ley de ajuste fiscal presentada por el gobierno de Abelardo de la Espriella. Desde su sede en el Capitolio, la bancada oficialista solicitó aplazar las rebajas de impuestos destinadas a los sectores más prósperos para priorizar el apoyo a los estratos más vulnerables.

Posición del Partido Liberal sobre El Proyecto 477

El Partido Liberal publicó un comunicado de prensa donde expresó su preocupación explícita por los efectos que el Proyecto de Ley 477 de 2026, conocido como Ley de Rescate Económico, podría tener sobre el costo de vida de los colombianos. Esta posición se consolidó tras la reunión mantida con el Ejecutivo en Barranquilla.

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La bancada, que cuenta con 41 congresistas, integrada por 13 senadores y 28 representantes a la Cámara, actuó como la segunda fuerza más grande del oficialismo. Su intervención busca asegurar que el estado no sacrifique el bienestar social por razones puramente contables en esta etapa legislativa.

Revisión de Impacto en Producción y Consumo

La dirigencia liberal reconoce la necesidad urgente de atender las dificultades fiscales del Estado, pero insiste en que la propuesta debe scrutinizar sus efectos sobre los hogares, la producción nacional y el comercio. Argumentan que modificar el tratamiento tributario de insumos agropecuarios podría encarecer la producción de alimentos.

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Entre los productos de la canasta familiar que podrían verse afectados figuran la sal, lentejas, frijoles, tomate, cebolla y café. Los liberales advierten que aumentar los costos de producción inevitablemente se trasladará al consumidor final, generando una carga adicional para las familias.

Debate con Centro Democrático y Sector Empresarial

El Partido Liberal hace un llamado directo al ejecutivo para revisar las reducciones tributarias empresariales, como el impuesto de renta empresarial, antes de imponer mayores cargas al consumo. Este planteamiento se suma a las voces críticas del uribismo, que también ha señalado reparos ante las medidas tributarias de la administración De la Espriella.

Honorio Henríquez, presidente del Senado y miembro del Centro Democrático, afirmó que los colombianos no soportan nuevos impuestos, especialmente en la Región Caribe. Sin embargo, coincidió con la necesidad del recorte del Estado para reducir costos, marcando una división en el enfoque de la reforma.

Próximos Pasos Técnicos y Legales

La reunión en Barranquilla, celebrada tres días antes de esta declaración oficial, no contó con la presencia del jefe de Estado Abelardo de la Espriella. Allí se confirmaron ausencias de consensos previos al debate en el Legislativo, dejando vía libre para que el Centro Democrático presente propuestas alternativas.

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Dentro de la colectividad gobernante, el Partido Liberal se autodefine como un partido bisagra clave para la tramitación favorable de la ley. Su estrategia considera la contienda electoral de 2027 y la dificultad de mantener apoyo regional tras apoyar aumentos a productos básicos.

Se prevé que esta semana se lleven a cabo las mesas técnicas del gobierno con distintos sectores económicos. Estos diálogos representan el paso previo indispensable para el agendamiento definitivo de la discusión en el Congreso de la República.