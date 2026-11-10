Partido Liberal presentará cambios a la Ley 477 por el IVA a la canasta familiar

El Partido Liberal pide revisar el alza del IVA a la canasta familiar e insumos agropecuarios en la Ley 477 de 2026, mientras la coalición de Gobierno no logra consenso.

El proyecto de Ley 477 de 2026, conocido como Ley de Rescate Económico, enfrenta nuevos reparos dentro de la coalición de Gobierno. En un comunicado, el Partido Liberal expresó su preocupación por el impacto que los cambios tributarios podrían tener en el costo de vida, la producción agropecuaria y el pequeño comercio. La colectividad anunció que presentará modificaciones a la iniciativa impulsada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

La objeción central del Partido Liberal se dirige a las medidas que contemplan ampliar el IVA a productos de la canasta familiar y a insumos utilizados por el sector agropecuario. La fuente no precisa fechas adicionales para la presentación de esas modificaciones, por lo que el seguimiento dependerá de la radicación formal de las propuestas en el trámite legislativo.

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Qué cambios tributarios cuestiona el Partido Liberal

El Partido Liberal cuestiona la ampliación del IVA a productos básicos y a insumos agropecuarios dentro de la Ley 477 de 2026. La colectividad sostiene que estos cambios pueden encarecer los alimentos de uso diario y los costos de producción del campo, con efectos directos sobre los hogares.

La bancada liberal reconoce que el país enfrenta dificultades fiscales que requieren atención. Sin embargo, considera que el ajuste debe examinarse según sus efectos sobre los hogares, la producción nacional y el comercio, y no solo desde la necesidad de recaudo.

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Como alternativa, el partido plantea aplazar las reducciones de impuestos previstas para las empresas y para los contribuyentes de mayores ingresos. Según el comunicado, esos recursos se destinarían a proteger a la población de menores ingresos frente al impacto del nuevo esquema tributario.

Posiciones del Centro Democrático y la coalición oficialista

El Centro Democrático también presentó reparos a la Ley 477 de 2026 y llevó una propuesta alternativa a la reunión entre las bancadas oficialistas y el Gobierno. Los reparos del Centro Democrático se suman a los del Partido Liberal, lo que amplía la discusión dentro de la coalición.

El encuentro se realizó en Barranquilla y fue convocado con las bancadas que apoyan al Gobierno de Abelardo de la Espriella. De acuerdo con la información disponible, la reunión no logró un consenso sobre el proyecto, aunque la fuente no detalla los puntos específicos de la propuesta del Centro Democrático.

El Partido Liberal dio a conocer su posición tres días después de ese encuentro. Su comunicado mantiene la exigencia de revisar el alcance del IVA antes de avanzar con la iniciativa, mientras la coalición aún no define una versión común del texto.

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Impacto en hogares y próximos pasos del proyecto

La discusión sobre el IVA a la canasta familiar afecta directamente el gasto de los hogares de menores ingresos, que destinan una mayor parte de su presupuesto a alimentos. Los liberales advierten que el ajuste podría trasladarse a los precios que pagan los consumidores.

En el sector agropecuario, el cambio propuesto sobre insumos podría elevar los costos de producción. Para el pequeño comercio, el partido advierte un posible efecto sobre la actividad diaria de los negocios, un punto que la colectividad incluye en sus reparos al proyecto.

El próximo paso confirmado es la presentación de modificaciones por parte del Partido Liberal a la iniciativa del Gobierno. Mientras tanto, la Ley 477 de 2026 continúa en discusión dentro de la coalición oficialista, sin un acuerdo que permita avanzar con el texto original.