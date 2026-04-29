Partido Liberal respalda oficialmente la candidatura presidencial de Paloma Valencia

El Partido Liberal anunció su apoyo a Paloma Valencia para las elecciones presidenciales tras una votación mayoritaria de su bancada. La decisión se tomó en una reunión en la residencia del expresidente César Gaviria Trujillo, consolidando una alianza clave para la primera vuelta. El secretario general, Jaime Jaramillo, destacó la importancia de esta unión y anunció una movilización nacional inmediata.
El Partido Liberal anunció oficialmente su respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia , tras una votación mayoritaria de su bancada de congresistas. La decisión se tomó durante una reunión celebrada en la residencia del expresidente César Gaviria Trujillo , donde se definió el rumbo de la colectividad para la primera vuelta presidencial.
Un total de 40 congresistas, entre senadores y representantes a la Cámara, votaron a favor de adherirse a la aspiración de la actual senadora del Centro Democrático. La noticia fue confirmada por el secretario general del partido, Jaime Jaramillo, quien destacó que el liberalismo se convierte en el principal respaldo institucional de esta candidatura. Jaramillo resaltó la importancia de esta unión debido a la amplia representación regional del partido, lo que permitirá una movilización nacional efectiva.
'Por decisión mayoritaria de la bancada, el Partido Liberal hoy decide respaldar la candidatura de nuestra candidata a la presidencia, Paloma Valencia, y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo', declaró el secretario durante el anuncio. Además, Jaramillo subrayó que, al ser la fuerza política con mayor presencia en todas las regiones del país, iniciarán una campaña de movilización inmediata. El líder liberal aseguró que trabajarán con 'ganas y ahínco' para garantizar el triunfo de esta candidatura en las urnas.
La alianza entre el Partido Liberal y el Centro Democrático marca un hito en la política colombiana, ya que busca consolidar un frente amplio para enfrentar los desafíos del país. Analistas políticos señalan que este respaldo podría ser clave para sumar votos en regiones donde el liberalismo tiene fuerte arraigo, como el Caribe y el Pacífico. Por su parte, Paloma Valencia agradeció el apoyo y prometió trabajar en una agenda que promueva la inclusión social y el desarrollo económico.
La campaña ya ha comenzado con eventos en varias ciudades, donde se espera una alta participación de simpatizantes de ambos partidos. Los próximos meses serán decisivos para definir el rumbo de las elecciones, y esta alianza podría ser un factor determinante en el resultado final
Partido Liberal Paloma Valencia Elecciones Presidenciales César Gaviria Trujillo Jaime Jaramillo
United States Latest News, United States Headlines
