Partido Popular andaluz gana las elecciones autonómicas en Andalusia

Juanma Moreno, presidente del Partido Popular andaluz, logró una contundente victoria electoral y seguirá al frente del gobierno regional de Andalucía, mientras que Pedro Sánchez, secretario general del Psoe, sufrió su mayor derrota en la región. La líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, felicitó al candidato del PP y destacó que el sanchismo cierra este ciclo electoral devastado, mientras que el secretario general del Partido Conservador, Miguel Tellado, aseguró que no solo PP ganó las elecciones en Andalucía, sino que barrió a los socialistas. Adelante Andalucía, encabezada por José Ignacio García, también creció espectacularmente y logró la representación en todas las provincias, con excepción de Jaén y Almería.

El presidente del Partido Popular andaluz, Juanma Moreno , logró una contundente victoria electoral y seguirá al frente del gobierno regional de Andalucía. Andalucía ha sido la cuarta derrota electoral consecutiva para el Partido Socialista Obrero Español ( Psoe ) y un doloroso revés para el secretario general del Psoe , Pedro Sánchez , ya que su candidata, la exxministra de Hacienda, María Jesús Montero, tuvo su peor resultado en esa región.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, felicitó al candidato del partido a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por su victoria y destacó que el sanchismo cierra este ciclo electoral devastado. Por su parte, el secretario general del Partido Conservador, Miguel Tellado, aseguró que no solo PP ganó las elecciones en Andalucía, sino que barrió a los socialistas.

Además, Adelante Andalucía, encabezada por José Ignacio García, obtuvo un espectacular crecimiento y logró la representación en todas las provincias, excepción hecha de Jaén y Almería. El batacazo en Andalucía, en las elecciones autonómicas celebradas el pasado 17M, se considera como un presagio nacional para las elecciones generales





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