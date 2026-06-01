Partidos políticos colombianos se reúnen para definir postura ante segunda vuelta presidencial

Los presidentes de los partidos políticos colombianos se han reunido para definir su postura ante la segunda vuelta presidencial. La decisión de adhesión a los candidatos Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda ha sido un tema de debate en las últimas semanas.

Los presidentes de los partidos políticos colombianos se han reunido para definir su postura ante la segunda vuelta presidencial . La decisión de adhesión a los candidatos Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda ha sido un tema de debate en las últimas semanas.

Gabriel Vallejo, presidente del Centro Democrático, ha expresado su apoyo a Abelardo de la Espriella, mientras que Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, ha criticado la actitud del presidente Gustavo Petro. Por su parte, Enrique Gómez, máximo jefe del movimiento Salvación Nacional, ha llamado a unirse a todos alrededor de Abelardo de la Espriella para asegurar la supervivencia de la democracia.

Cambio Radical ha anunciado su apoyo a Abelardo de la Espriella, mientras que el senador Carlos Fernando Motoa ha cuestionado la conducta del presidente Gustavo Petro. El Partido Liberal está analizando su postura, mientras que el senador Mauricio Gómez Amín ha manifestado su compromiso de defender la democracia y las instituciones. La Alianza Verde ha subrayado la importancia de reconocer el resultado de las elecciones y ha criticado a Iván Cepeda por renunciar a competir.

El Partido de La U se reunirá en los próximos días para establecer el camino a tomar en segunda vuelta presidencial





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