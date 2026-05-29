Partidos políticos envían circular para ordenar el voto por Paloma Valencia

A días de las elecciones presidenciales, los partidos Liberal, Conservador y Centro Democrático instruyen a sus militantes a votar por Paloma Valencia, en medio de tensiones por retiro de algunos congresistas y críticas a la paz total.

A pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia , los partidos políticos que respaldan a la candidata Paloma Valencia han enviado una circular a sus militantes y directivos, instruyéndoles a votar por ella y movilizar todo su apoyo.

La medida surge tras versiones sobre el retiro de algunos congresistas de la campaña. En la carta, firmada por los directores del Partido Liberal, César Gaviria; del Conservador, Efraín Cepeda; y del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, se unifica el mensaje: Derrotemos el populismo y la paz total. Colombia no puede equivocarse.

El documento exhorta a salir, convencer, llamar, organizar y votar, destacando que Paloma Valencia representa firmeza, autoridad, libertad y amor por Colombia, mientras que Juan Daniel Oviedo, su fórmula vicepresidencial, simboliza seriedad, conocimiento y capacidad de gobierno. La dirigencia partidista asegura que la instrucción es clara: votar, movilizar, defender y ganar, porque Colombia necesita liderazgo, orden y futuro.

Estas misivas se enviaron en un momento en que algunos dirigentes han comenzado a desistir de apoyar la candidatura de Valencia y Oviedo, lo que ha generado tensiones dentro de las colectividades. En un extenso pronunciamiento, los partidos piden a los ciudadanos respaldar a Paloma Valencia, argumentando que es la única que puede devolverle al país la dignidad que el gobierno de Gustavo Petro le ha quitado.

No podemos permitir que lo que vivimos estos cuatro años se repita, no podemos entregarles otros cuatro años a quienes convirtieron la paz en el mejor negocio de los violentos. La paz total no fue paz, fue una guerra fratricida pactada contra la sociedad colombiana. Los resultados están a la vista: más muertos, más ataques, más territorio en manos de los violentos, cientos de kilómetros sembrados de coca y más miedo en cada rincón de Colombia.

Por ello, afirman que Paloma Valencia es la única garantía para el regreso de la seguridad a todo el territorio nacional. La campaña de Valencia también se pronunció sobre el respaldo anunciado por el exsenador del Centro Democrático Nicolás Pérez a la aspiración de Abelardo de la Espriella.

La campaña aclaró que Pérez fue coordinador político hasta la segunda semana de febrero de 2026, pero que su vinculación terminó debido a situaciones reiteradas de maltrato verbal hacia mujeres del equipo, especialmente hacia la gerente nacional, María del Rosario Guerra, hechos ocurridos en presencia de múltiples testigos. La campaña enfatiza que Pérez no ha tenido ninguna participación ni vínculo con la campaña de Paloma Valencia desde entonces.

El contexto electoral se ve marcado por estas directrices, mientras la Procuraduría investiga a varios ministros por participación en política y otros temas de financiación de campañas. En medio de esta coyuntura, la candidata Paloma Valencia ha mantenido su discurso crítico hacia el gobierno de Gustavo Petro, acusándolo de haber convertido la paz en un negocio para los violentos. Sus partidarios insisten en que la única opción para recuperar el rumbo del país es votar por la fórmula Valencia-Oviedo.

La circular enviada por los partidos busca contrarrestar las dudas generadas por los apoyos retirados y unificar a la base militante. Con mensajes como Colombia necesita liderazgo, necesita orden, necesita futuro, los directores partidistas llaman a la acción para las elecciones del próximo domingo. La campaña de Valencia confía en que estas instrucciones movilizarán a los votantes y permitirán derrotar al populismo y la paz total, en referencia a la política de paz del actual gobierno.

La polémica sobre el cambio de apoyo de Nicolás Pérez ha sido rápidamente desmentida por el equipo de Valencia, que busca mantener la cohesión interna. En resumen, las elecciones presidenciales de Colombia están marcadas por la polarización entre la propuesta de continuidad de Petro y la opción de cambio representada por Paloma Valencia, cuyo respaldo partidista se ha visto reforzado con estas circulares





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