Partidos tradicionales pierden relevancia y división marca la centro derecha en elecciones colombianas

A una semana de las elecciones presidenciales en Colombia, los partidos políticos tradicionales han visto mermada su influencia. La centro derecha, fragmentada por la candidatura de Abelardo de la Espriella, no logró consolidar una opción unificada, mientras el Pacto Histórico mantiene su cohesión interna. Paloma Valencia, candidata apoyada por varios partidos, no alcanzó la segunda vuelta, dejando el camino libre a De la Espriella, quien se perfila como favorito con amplio respaldo popular y partidista, aunque sin acuerdos con las directivas.

A una semana de las elecciones, los partidos políticos tradicionales en Colombia han perdido relevancia en el proceso electoral. Ni los Conservadores, bajo el liderazgo de Efraín Cepeda, ni los Liberales, liderados por César Gaviria, lograron marcar una diferencia significativa.

Además, ninguna de las colectividades tradicionales pudo presentar un candidato propio para la segunda vuelta presidencial. A excepción del Pacto Histórico, que logró consolidar una campaña unificada a pesar de diferencias internas, el sector de centro derecha experimentó una pérdida de terreno político con la irrupción del abogado Abelardo de la Espriella, quien radicalizó su discurso y críticas contra la izquierda colombiana. Los partidos pasaron inadvertidos durante gran parte del proceso, ya que no se unificaron en una consulta interpartidista.

Previo a las elecciones parlamentarias del 8 de marzo, partidos como Liberales, Conservadores, La U, Alianza Verde, Nuevo Liberalismo, Cambio Radical, Movimiento Mira, Centro Democrático y Salvación Nacional mantuvieron divisiones entre múltiples precandidaturas, como las de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, David Luna, Juan Manuel Galán y Mauricio Gómez. Esto causó una profunda grieta en la centro derecha que, a menos de tres meses de la primera vuelta, no permitía vislumbrar un panorama claro.

A finales de 2025 se esperaba que varios partidos solicitaran una consulta partidista, pero Cambio Radical ya había realizado una convención a inicios de ese año, con la atención puesta en la salud del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien falleció recientemente. El Partido Conservador retiró su solicitud de consulta interna en enero de 2026 y terminó respaldando a Paloma Valencia, mientras que los Liberales se definieron en una reunión de bancada que también apoyó a Valencia, siguiendo decisiones tomadas en una convención de octubre de 2024.

Esta campaña ha sido considerada atípica. El ritmo lo marcó el Centro Democrático, que eligió a Paloma Valencia como candidata en una consulta interna en diciembre, generando desazón en María Fernanda Cabal y Miguel Uribe Londoño, este último expulsado del partido por una supuesta reunión con Abelardo de la Espriella. Paloma Valencia logró integrar una gran consulta de precandidatos junto con otros ocho aspirantes, incluyendo a Juan Daniel Oviedo, quien se convirtió en su fórmula vicepresidencial.

Con más de 3 millones de votos entre ambos en la consulta, los sufragios en la primera vuelta no alcanzaron para llegar a la segunda. Tras la jornada del 31 de mayo, y con el respaldo partidista mayoritario, Paloma Valencia obtuvo 1.600.000 votos, insuficientes para pasar a la segunda vuelta, siendo ampliamente superada por Abelardo de la Espriella, quien con más de 10 millones de votos logró un triunfo electoral contundente.

En las últimas semanas, la campaña del jurista De la Espriella, quien tiene como fórmula vicepresidencial al exministro de Hacienda Juan Manuel Restrepo, ha estado recogiendo el respaldo de partidos para la elección del 21 de junio. De la Espriella ha advertido que acepta el apoyo de la militancia de los partidos, pero no hará acuerdos con sus directivas.

Aunque el expresidente Álvaro Uribe anunció su adhesión tras las elecciones del 31 de mayo, y Efraín Cepeda, presidente del Conservador, anunció el apoyo de ese partido, De la Espriella mantiene su postura de no negociar con las cúpulas. Según confirmó el codirector de Cambio Radical, Enrique Vargas, ese partido respalda mayoritariamente al jurista. La diligencia del exsenador Mauricio Gómez dentro de la campaña ha facilitado acercamientos con los partidos, pero solo en términos de apoyo electoral, sin acuerdos políticos.

Un panorama diferente enfrenta el Pacto Histórico, donde con la designación del senador Iván Cepeda como candidato, las fuerzas internas se han reacomodado





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