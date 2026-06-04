Partidos y excandidatos definen su postura en la segunda vuelta presidencial

Los partidos políticos y excandidatos presidenciales comienzan a definir su postura en la segunda vuelta presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella.

A menos de tres semanas de la segunda vuelta presidencial , distintos sectores políticos comenzaron a definir públicamente su postura frente a la contienda entre Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella .

Durante la jornada de este miércoles se conocieron decisiones de partidos, excandidatos y dirigentes que marcarán el panorama de alianzas y apoyos de cara a la votación del próximo 21 de junio. Uno de los movimientos más observados fue el del Partido Liberal. La colectividad sostuvo una reunión con sus congresistas en la residencia del expresidente César Gaviria para analizar cuál será su posición en esta nueva etapa electoral.

Aunque dentro de la bancada existen sectores que consideran conveniente continuar respaldando al Gobierno y otros que se inclinan por apoyar a Abelardo De La Espriella, la alternativa que tomó fuerza durante las deliberaciones fue permitir que los integrantes del partido y sus votantes actúen con libertad frente a la segunda vuelta. Las diferencias internas quedaron reflejadas en pronunciamientos individuales.

Desde la Cámara de Representantes, Juan Carlos Losada expresó su respaldo a Iván Cepeda al señalar que jamás votaré por un misógino, homófobo y maltratador de animales. Mucho menos por alguien que ha prometido destruir nuestra naturaleza. Por eso anuncio mi voto por Iván Cepeda e invito a todo el centro a impedir la llegada de la extrema derecha radical al poder.

Por su parte, Abelardo De La Espriella reaccionó a la posibilidad de recibir apoyo liberal y afirmó que el Partido Liberal es un apéndice de Petro y Cepeda, el 76% de sus curules están cooptadas por el régimen corrupto y el otro 25% no ha hecho nada para evitarlo. No voy a aceptar ningún apoyo de ese partido: extrema coherencia. Entre los excandidatos presidenciales también hubo definiciones.

Mauricio Lizcano, quien participó en la primera vuelta, anunció que no respaldará a ninguno de los dos aspirantes. En mi condición de excandidato presidencial, he tomado la decisión que no voy ni con el uno ni con el otro y la razón es muy sencilla. Lo que hemos visto estos últimos días es que Colombia está realmente al borde de una guerra civil política, manifestó.

En la misma línea, el partido Nuevo Liberalismo optó por dejar en libertad a sus electores. De igual forma, Sergio Fajardo y Juan Daniel Oviedo comunicaron que no respaldarán a ninguno de los candidatos que avanzaron al balotaje. Una de las adhesiones conocidas durante la jornada fue la de Leonardo Huerta, quien integró una fórmula presidencial en la primera vuelta y decidió apoyar la candidatura de Abelardo De La Espriella.

La decisión marca distancia frente a la posición expresada por Claudia López, quien durante una transmisión con sus seguidores afirmó que no votará por De La Espriella, al considerar que representa un riesgo para la democracia. Sin embargo, también dejó claro que esa postura no implica un respaldo automático a Iván Cepeda, a quien le pidió superar las divisiones con sectores de centro y del progresismo no alineado con el petrismo.

Al explicar su apoyo, Huerta aseguró que nunca en la vida he visto a Abelardo de la Espriella en persona. La verdad, en los foros, en los debates y en los conversatorios coincidí con José Manuel Restrepo y evidencié que es una persona decente, que respeta las instituciones y que además tiene conocimiento profundo de los temas de Estado, que tiene muchas coincidencias con los anhelos de la Nueva Historia... hemos decidido, para la segunda vuelta, apoyar a Abelardo de la Espriella en su carrera presidencial.

Y queremos dejar en claro algo: esto no es un cheque en blanco, la Nueva Historia sigue siendo independiente





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