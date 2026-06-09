Partidos y fechas del Mundial de Fútbol: Irán vs. Nueva Zelanda y más

El Mundial de Fútbol se acerca y con él, una serie de partidos emocionantes que llenarán de emoción a los aficionados. En este artículo, te presentamos los partidos y fechas del Mundial de Fútbol, desde la fase de grupos hasta las semifinales.

Lumen Field Stadium. 2:00 de la tarde. Irán vs. Nueva Zelanda. MetLife Stadium, East Rutherford. 2:00 de la tarde hora Colombia. Arrowhead Stadium, Kansas City. 8:00 de la noche.

Portugal vs. República Democrática del Congo. AT&T Stadium, Arlington. 3:00 de la tarde. Uzbekistán vs. Colombia. Estadio Azteca, Ciudad de México. 9:00 de la noche.

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina. BC Place, Vancouver. 5:00 de la tarde. Lumen Field, Seattle. 2:00 de la tarde hora Colombia. Gillette Stadium, Foxborough. 8:00 de la noche.

NRG Stadium, Houston. 12:00 del mediodía hora Colombia. Arrowhead Stadium, Kansas City. 9:00 de la noche. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. 11:00 de la mañana hora Colombia. Hard Rock Stadium, Miami Gardens. 5:00 de la tarde.

AT&T Stadium, Arlington. 12:00 del mediodía hora Colombia. MetLife Stadium, East Rutherford. 7:00 de la noche. NRG Stadium, Houston. 12:00 del mediodía. BMO Field, Toronto. 7:00 de la noche.

Miércoles, 24 de junio. Lumen Field, Seattle. 2:00 de la tarde. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. 5:00 de la tarde. Sudáfrica vs. Corea del Sur.

Lincoln Financial Field, Philadelphia. 3:00 de la tarde hora Colombia. Arrowhead Stadium, Kansas City. 6:00 de la tarde. SoFi Stadium, Inglewood. 9:00 de la noche. Gillette Stadium, Foxborough. 2:00 de la tarde hora Colombia.

Estadio Akron, Zapopa. 7:00 de la noche. Lumen Field Stadium. 10:00 de la noche. MetLife Stadium, East Rutherford. 4:00 de la tarde hora Colombia. Colombia vs. Portugal.

Hard Rock Stadium, Miami Gardens. 6:30 de la tarde. Argelia vs. Austria. Arrowhead Stadium, Kansas City. 9:00 de la noche. 28 de junio al 3 de julio. se llevarán a cabo del 4 al 7 de julio. Semifinales. 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Nicolás Gallo será parte del equipo arbitral del primer partido del Mundial: Esta será su función en el MetLife Stadium de Nueva Jersey





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