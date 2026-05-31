Pasajero violento intenta acceder a la cabina de un vuelo de United Airlines y fuerza un aterrizaje de emergencia en Wisconsin

Un vuelo de United Airlines entre Chicago y Minneapolis fue desviado a Madison, Wisconsin, después de que un pasajero agresivo intentara entrar en la cabina de pilotos. La tripulación activó los protocolos de seguridad, el individuo fue detenido por autoridades sin reportes de heridos y el vuelo continuó a su destino tras la intervención.

Un vuelo de United Airlines que cubría la ruta entre Chicago y Minneapolis fue desviado y realizó un aterrizaje de emergencia en Madison, Wisconsin, después de que un pasajero mostrara un comportamiento agresivo e intentara ingresar a la cabina de los pilotos.

El incidente ocurrió la noche del viernes 29 de mayo durante el vuelo UA2005, que había despegado desde el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago con destino a Minneapolis. Según información de la aerolínea y autoridades locales, el pasajero comenzó a generar alteraciones que comprometieron la seguridad a bordo, incluyendo intentos reiterados por acercarse a la cabina. La tripulación activó los protocolos de seguridad correspondientes y decidió desviar la aeronave hacia Madison.

Una vez en tierra, agentes del alguacil del condado de Dane abordaron el avión, redujeron al hombre, lo esposaron y lo retiraron sin enfrentamientos adicionales. No se registraron heridos entre los 147 pasajeros ni los seis miembros de la tripulación. Tras la intervención policial y la verificación de seguridad, el vuelo retomó su trayectoria y completó el recorrido en la madrugada del sábado. Las operaciones en la terminal de Madison no presentaron mayores afectaciones.

El caso quedó bajo investigación de autoridades federales, que determinarán las causas del comportamiento del pasajero y las posibles implicaciones legales. Hasta el momento no se ha revelado su identidad ni los cargos que podría enfrentar. Este incidente se suma a otros episodios recientes reportados en vuelos de United Airlines, como un altercato en Newark, Nueva Jersey, donde un pasajero fue detenido tras intentar abrir una puerta del avión.

Las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos recuerdan que cualquier conducta que comprometa la seguridad de un vuelo puede derivar en sanciones penales, restricciones para viajar y multas





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