Pasajes gratis de Transmilenio en noviembre 2026: Guía de activación y requisitos

La Alcaldía de Bogotá confirma la vigencia de pasajes gratuitos en noviembre 2026. Conozca los pasos para activar la tarjeta TuLlave y los sectores beneficiados.

La Alcaldía Mayor de Bogotá ha confirmado oficialmente que el esquema de entrega de pasajes gratuitos en Transmilenio continúa activo durante el mes de noviembre de 2026. Esta medida se enmarca dentro de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado, la cual busca facilitar el desplazamiento de los ciudadanos de la capital para que puedan ejecutar sus actividades diarias con mayor agilidad y sin barreras económicas.

Alcance del beneficio de transporte público

Los usuarios beneficiados podrán utilizar estos créditos gratuitos exclusivamente en los articulados troncales de la red Transmilenio, en el servicio de cable aéreo conocido como Tranmiscable y en las unidades de buses zonales que componen el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). La iniciativa es liderada directamente por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), entidad responsable de gestionar la distribución y el seguimiento de estos subsidios para garantizar su correcto uso.

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Distribución de cupos por grupo poblacional

La entidad ha detallado que la cantidad de pasajes asignados a cada usuario está regulada por las normas vigentes del programa y se ha distribuido de manera específica para cubrir las necesidades de los sectores más vulnerables. Hasta la fecha, se han registrado un total de 160.364 pasajes entregados a personas con discapacidad, garantizando su movilidad independiente y segura. Asimismo, se han asignado 95 pasajes dirigidos a exhabitantes de calle que se encuentran vinculados al servicio de Hospedaje Social, consolidando un soporte tangible para su reinserción.

Proceso gratuito de personalización de tarjeta

Para poder hacer uso efectivo de estos beneficios, es imperativo que los ciudadanos cumplan con el proceso de personalización de su tarjeta de transporte. La SDIS ha enfatizado que este trámite es completamente gratuito y puede realizarse en cualquiera de los puntos autorizados de Recaudo Bogotá. Sin la tarjeta personalizada, el sistema no identifica al usuario como parte del programa y, por tanto, no se habilita la carga de los subsidios correspondientes.

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Guía paso a paso para activar la recarga

Una vez recibida la recarga mensual, los beneficiarios deben seguir instrucciones precisas para activarla en sus dispositivos. El primer paso consiste en solicitar la activación de los pasajes en la tarjeta TuLlave personalizada. Alternativamente, al insertar la tarjeta en el lector, el usuario deberá seleccionar la opción "Transacciones virtuales" y, posteriormente, hacer clic en "Solicitar Subsidio/Convenio". La entidad recomienda encarecidamente verificar que los pasajes asignados aparezcan correctamente en la pantalla antes de retirar la tarjeta del terminal.

Condiciones de vigencia y pérdida del beneficio

La habilitación de la recarga queda activa tras finalizar el procedimiento descrito, permitiendo el uso inmediato en los servicios de transporte público de la ciudad. Sin embargo, existe un riesgo significativo de desvinculación si no se realiza la activación periódica. Los usuarios que no hayan activado la recarga durante tres meses consecutivos perderán automáticamente el beneficio de los pasajes gratis. Esta medida busca asegurar que los cupos se asignen a quienes requieren activamente el servicio y mantener la eficiencia del programa Ingreso Mínimo Garantizado en la capital colombiana.