Usuarios de TransMilenio en Bogotá encontraron ropa colgada en los buses, lo que generó indignación y recuerda las multas del Manual de la Comunidad Usuaria por alterar el orden público.

En la capital colombiana, la experiencia cotidiana de los usuarios de TransMilenio se vio alterada drásticamente al encontrar prendas de vestir secándose en el interior de los buses. La imagen, que circuló rápidamente en redes sociales, mostró medias, camisetas y ropa interior extendidas sobre las barandas de sujeción de los vehículos rojos del sistema masivo de transporte.

La sorprendente escena de ropa en transporte público

Las prendas no estaban colocadas al azar, sino que colgaban de una cuerda instalada de lado a lado del articulado del bus, sujetas firmemente con pinzas, imitando un tendedero doméstico. Este hallazgo sorprendió a los viajeros, quienes se toparon con una situación que recordaba más a un patio de casa que a un espacio de transporte masivo.

Also read La fuga en TransMilenio les salió mal: 11 capturados por robo en un D1 en Bogotá

El video que documentó este suceso despertó una ola de comentarios que oscilaron entre la sorpresa inmediata y el rechazo generalizado entre la ciudadanía. La visibilidad del acto en internet aceleró la respuesta institucional, ya que las autoridades y la empresa operadora no tardaron en pronunciarse sobre la gravedad de la afectación de los espacios públicos.

TransMilenio exige respeto al espacio compartido

Ante la difusión de las imágenes, la empresa TransMilenio emitió un comunicado recordando que sus buses, estaciones y demás elementos de infraestructura están destinados exclusivamente a prestar el servicio de transporte público. La entidad hizo un llamado directo a los usuarios para que respeten el Manual de la Comunidad Usuaria y cuiden los espacios compartidos.

Advertisement

Según la administración, este tipo de comportamientos afecta negativamente las condiciones de orden, limpieza y convivencia dentro del sistema. Al permitir que vehículos diseñados para mover a miles de personas se utilicen como lavaderos, se compromete la dignidad y el bienestar de todos los ciudadanos que dependen de este servicio esencial.

Críticas de usuarios y debates en redes sociales

La publicación del video también provocó fuertes críticas entre los usuarios de la plataforma X, donde algunos cuestionaron el uso indebido de los espacios. Un internauta con el usuario @Amethyst escribió que el sistema de transporte, cada vez más decadente por su falta de seguridad hacia el usuario, ahora soportaba que se cuelgue ropa, calificando la situación como un nuevo nivel de indignidad.

Otro de los comentarios reflejó la perplejidad generalizada al preguntarse a qué se debía que la gente colgara ropa en un TransMilenio para secarla. Estas reacciones subrayan la frustración de la ciudadanía frente a la percepción de deterioro del servicio y la falta de respeto por las normas básicas de convivencia ciudadana.

Sanciones legales según la Ley 1801 de 2016

El artículo 146 de la Ley 1801 de 2016, correspondiente al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, establece diferentes sanciones para los comportamientos que afectan la convivencia en los sistemas de transporte público. Estas normas buscan proteger la integridad y el orden en los vehículos masivos.

Advertisement

De acuerdo con el Manual de la Comunidad Usuaria de TransMilenio, las multas pueden variar significativamente según la gravedad de la infracción. Desde la multa tipo 1, que equivale a cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes para quienes perturben la tranquilidad o consuman alimentos, hasta la multa tipo 2, de ocho salarios mínimos, por evadir el pago o incumplir reglas sobre mascotas.

Consecuencias para quienes alteren el orden público

Las sanciones se endurecen considerablemente con las multas tipo 3 y tipo 4. La multa tipo 3, de 16 salarios mínimos, aplica a quienes obstaculicen la movilidad o fuercen las puertas, mientras que la multa tipo 4, de 32 salarios mínimos, se contempla para quienes dañen sistemas de emergencia o realicen actos obscenos.

Por ahora, TransMilenio no ha precisado si se impondrá alguna infracción específica ni cuál sería la sanción aplicable a este comportamiento en particular. Lo cierto es que, por un momento, algunos usuarios parecieron confundir el servicio de transporte con el patio de ropas de su casa, generando una situación que las autoridades buscan evitar con el estricto cumplimiento de la ley.