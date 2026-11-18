La Secretaría de Infraestructura de Antioquia restableció la movilidad en Peque mediante un enrocado provisional. Se inicia la planeación para la construcción definitiva del puente en 2026.

La Secretaría de Infraestructura de Antioquia ha confirmado la habilitación de un paso provisional en la vía que conecta a Peque con Uramita. Esta medida responde al colapso estructural ocurrido el 11 de noviembre en el puente ubicado en El Tambor, el cual bloqueaba la principal conexión vial del municipio hacia Medellín y el Urabá.

Recuperación inmediata de la movilidad vial

La estructura colapsada se encontraba a la altura del kilómetro 60+350, aproximadamente a dos kilómetros y medio de la cabecera municipal de Peque. Tras el cierre total del corredor, la Secretaría de Infraestructura desplazó maquinaria amarilla y personal técnico al sitio para iniciar trabajos de enrocado. Este trabajo preliminar permitió garantizar la transitabilidad inmediata para los habitantes y el transporte de carga mientras se diseña la solución definitiva.

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Cronograma y declaraciones oficiales del proyecto

Sebastián Castaño, secretario de Infraestructura de Antioquia, detalló que el equipo técnico llegó al lugar el martes siguiente a la noticia del derrumbe. El compromiso asumido por la entidad fue restablecer el flujo vial en un plazo de cinco días. Dicho objetivo se cumplió con la habilitación oficial del paso provisional el lunes 16 de noviembre. Castaño afirmó que esta intervención temporal es crucial para evitar el aislamiento del municipio durante la fase de construcción del nuevo puente.

Impacto en el abastecimiento y productos agrícolas

El restablecimiento del tráfico en este corredor es fundamental para la economía local y la seguridad alimentaria de Peque. La vía permite el ingreso de alimentos a la población y la salida de los productos agrícolas de la región. Entre los principales cultivos que se benefician de esta reapertura figuran el café y el plátano, esenciales para el ingreso económico de las familias campesinas de la zona. Sin esta conexión, el transporte de estos insumos hacia los mercados regionales habría sido imposible.

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Planificación del puente definitivo en 2026

A pesar de la solución temporal, las gestiones técnicas para la construcción de una infraestructura permanente continúan. Según los planes de la Gobernación de Antioquia, la construcción del nuevo puente se espera que inicie entre finales de 2026 e inicios de 2027. La Secretaría de Infraestructura mantiene el paso provisional solo hasta que se concrete la edificación de la obra definitiva, asegurando así la conectividad a largo plazo.

Corredor secundario y acciones preventivas

Desde el mismo día de la emergencia, la Secretaría de Infraestructura trabajó en la rehabilitación de la vía Peque-Tabacal-Buriticá. Esta vía funciona como corredor secundario para garantizar la salida desde Peque hacia el Occidente antioqueño y Medellín. La intervención en el punto crítico de El Tambor se realizó paralelamente a la mejora de esta ruta alterna, diversificando las opciones de movilidad para la población afectada por el colapso.