Josué Domínguez fue interceptado en el aeropuerto de Rionegro por Interpol. Panamá lo busca por violación agravada en La Chorrera. Detalle de la operación.

Las autoridades judiciales y policiales en Colombia interceptaron al ciudadano dominicano Josué Domínguez en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro. La retención se llevó a cabo gracias a una notificación roja emitida por Interpol, mediante la cual el gobierno de Panamá solicita la ubicación y detención provisional del individuo. El hombre se encontraba arribando desde Santo Domingo y fue puesto a disposición inmediata de la Fiscalía General de la Nación para iniciar los procedimientos legales correspondientes.

Detalles de la retención en Rionegro

El operativo de captura se coordinó conjuntamente entre la Policía Nacional de Colombia y la entidad de control de migración, conocida como Migración Colombia. El intercambio de información en tiempo real entre las autoridades de Colombia, República Dominicana y Panamá permitió anticipar el itinerario de viaje de Josué Domínguez. Este flujo de datos facilitó verificar su identidad en el momento preciso en que aterrizó el vuelo, asegurando que el procedimiento se realizara sin afectar la seguridad general de las instalaciones aeroportuarias. Los controles migratorios cruzaron los datos del pasajero con las bases de información de Interpol, activando el protocolo de retención antes de que el sujeto pudiera ingresar formalmente al territorio nacional.

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Antecedentes del caso en Panamá

De acuerdo con el expediente judicial disponible en Panamá, los hechos delictivos por los cuales Josué Domínguez es requerido se habrían cometido el 24 de junio de 2020. La zona donde ocurrió la presunta agresión es el distrito de La Chorrera, ubicado en el país centroamericano. La investigación indica que el acusado, quien se desempeñaba como líder y pastor religioso en esa comunidad, habría aprovechado la confianza que tenía depositada en su cargo. Este liderazgo le permitió convocar a una joven de 23 años a las instalaciones de una iglesia, donde supuestamente consumó el acto de abuso sexual conocido legalmente como violación agravada.

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Implicaciones legales y presunción de inocencia

Es fundamental destacar que estas son acusaciones que deberán ser probadas rigurosamente ante la justicia. Hasta que un juez competente determine la responsabilidad penal del individuo, Josué Domínguez se mantiene bajo la estricta presunción de inocencia. La notificación roja de Interpol no constituye una orden de captura internacional definitiva, sino una solicitud formal de cooperación. Su propósito es que las policías de los países miembros ubiquen y retengan provisionalmente a la persona buscada mientras se resuelve su situación de extradición o entrega, permitiendo que cada nación actúe conforme a sus propias leyes internas.

Trámites de extradición y cooperación internacional

Tras ser retenido, el ciudadano dominicano quedó bajo la custodia de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía. Este órgano se encarga de avanzar en los trámites requeridos por las autoridades judiciales panameñas, verificando la identidad del sujeto y revisando la solicitud formal de entrega. El proceso implica definir si procede la extradición, una etapa donde intervienen tanto la Fiscalía como las autoridades judiciales colombianas. Por el momento, no se han revelado detalles adicionales sobre el itinerario de viaje, el motivo específico de la entrada al país ni si existían vínculos previos con Colombia, aunque el caso ilustra la eficacia del trabajo coordinado entre naciones para combatir delitos sexuales.