Patricio López Jaramillo reconocido como uno de los mejores investigadores mundiales

El rector general de la Universidad de Santander, Patricio López Jaramillo, ha sido incluido en la edición 2025 del ranking World's Top 2% Scientists elaborado por la Universidad de Stanford y Elsevier. El c-score utilizado para su inclusión mide el impacto científico en base a métricas como el número de citaciones y publicaciones.

Agréguenos a sus fuentes favoritas de GooglePatricio López Jaramillo, rector general de la Universidad de Santander, UDES, fue incluido en la edición 2025 del ranking World's Top 2% Scientists, elaborado por la Universidad de Stanford y Elsevier, que reconoce a los investigadores con mayor impacto científico a nivel mundial.

Cada año, esta clasificación analiza a más de ocho millones de científicos activos en todo el mundo y selecciona únicamente a cerca de 200.000 investigadores, equivalentes a menos del 2 % con mayor influencia académica. El listado contempla 22 disciplinas y 174 subcampos del conocimiento, utilizando un indicador denominado c-score, basado en métricas de Scopus como el número de citaciones, índice h, índice hm ajustado por coautoría y el liderazgo del investigador en las publicaciones científicas.

(Lea además:En esta edición, López Jaramillo aparece afiliado a la UDES en el área de Medicina Clínica, específicamente en el subcampo de Sistema Cardiovascular y Hematología. Allí ocupa el puesto 590 entre 235.606 investigadores de su especialidad en el mundo, alcanzando un percentil global de 99,75 %, con un índice H de 39 y un Hm-index de 4,91 durante el periodo evaluado.

A lo largo de su trayectoria científica, ha alcanzado un índice H de 89 y acumula más de 47.600 citaciones registradas en Scopus, posicionándose como el investigador cardiovascular más citado de Colombia y el segundo científico colombiano con mayor número de citaciones en cualquier área del conocimiento. Desde 1984 hasta 2025, registra 415 publicaciones indexadas y el 93 % de sus investigaciones han recibido al menos una cita, lo que evidencia el impacto sustentado de su producción académica.

Desde el Instituto de Investigación MASIRA de la UDES, ha liderado proyectos internacionales de gran alcance, entre ellos el estudio PURE (Prospective Urban Rural Epidemiology), una investigación desarrollada durante más de 15 años con seguimiento a más de 200.000 personas en 24 países para analizar factores de riesgo cardiovascular. Su trayectoria también ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud, OMS, entidad que lo seleccionó como representante de Latinoamérica en la elaboración de las guías internacionales para el tratamiento farmacológico de la hipertensión en adultos.

A este reconocimiento se suman distinciones como el Premio Ángela Restrepo del Ministerio de Ciencia y Tecnología al mejor investigador en Ciencias de la Vida y la Salud en Colombia, el liderazgo durante dos años consecutivos en el ranking de mejores científicos en medicina de Research.com y la Orden Luis Carlos Galán Sarmiento otorgada por la Asamblea Departamental de Santander. Patricio López Jaramillo es investigador emérito, máxima distinción otorgada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Cuenta con más de 40 años de experiencia en investigación médica y está vinculado a la UDES desde 2005, institución en la que fue director científico del Instituto MASIRA de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud. Es médico y cirujano, especialista en endocrinología, con doctorado en Ciencias con énfasis en Farmacología de la Universidad de Sao Paulo, Brasil.

Además, realizó estudios posdoctorales en Francia, Inglaterra y Alemania, en instituciones como el Hospital Enfant Malad de París, Wellcome Research Laboratories de Londres y el Hospital Eppendorff de Hamburgo. Entre otros reconocimientos, ha recibido el premio “Investigador del Año” de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC), la distinción Endocrinólogo de Excelencia de la Sociedad Colombiana de Endocrinología y el Premio al Mérito en Investigación de la Sociedad Interamericana de Cardiología.

También integra la Comisión Lancet para la Hipertensión y fue nombrado miembro honorario de la Sociedad Europea de Hipertensión. Periodista de Vanguardia desde 1989. Egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y especialista en Gerencia de La Comunicación Organizacional de la Universidad Pontificia Bolivariana. Miembro del equipo de Área Metropolitana y encargado de la página Espiritualidad. Ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar





vanguardiacom / 🏆 4. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Patricio Lopez Jaramillo Universidad De Santander Ranking World's Top 2% Scientists Impacto Científico C-Score

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jaime Jaramillo Escobar y la evolución del Arka Café Museo en PueblorricoA través de este texto, se relata la vida y obra de Jaime Jaramillo Escobar y la creación del Arka Café Museo, un proyecto cultural social en el que se preserva y disseminationa la historia y la cultura de Pueblorrico, construida sobre la fidelidad de Omar Obando y su familia.

Read more »

Universidad de Antioquia fabricará medicamento contra la malaria tras años de importaciónLa Universidad de Antioquia producirá cloroquina para tratar la malaria y abastecer regiones apartadas del país.

Read more »

“Vamos a matar un facho”: Se agudizan amenazas contra profesores en la Universidad NacionalEl profesor Diego Torres aseguró que las amenazas en su contra lo obligaron a esconderse fuera de la Universidad Nacional.

Read more »

Carolina Acevedo anuncia su tercer matrimonio con Lucas Jaramillo y celebra el amorLa actriz colombiana Carolina Acevedo reveló su compromiso con Lucas Jaramillo, mostrando el anillo y explicando que vive esta nueva boda con tranquilidad y sin presiones, a diferencia de sus matrimonios anteriores. Compartió detalles de la propuesta y la relación que inició en 2022, enfatizando la simplicidad y significado del anillo como reflejo de la personalidad de su pareja.

Read more »