Patrones electorales en Antioquia durante las últimas dos décadas

Los resultados electorales en Antioquia en las últimas elecciones presidenciales sugieren tendencias y patrones recurrentes. Uno de estos patrones es la participación y crecimiento sostenido de la izquierda.

Antioquia es uno de los departamentos más predecibles en el mapa electoral colombiano en las elecciones presidenciales , y ha sido históricamente el bastión de la derecha durante las últimas décadas.

Sin embargo, aunque el mapa antioqueño no ha variado en dos décadas, la izquierda ha crecido sostenidamente en los últimos ocho años. Tres patrones obvios emergen de estos veinte años de datos: primero, Antioquia es el departamento donde la izquierda afronta una desventaja estructural del país. Segundo, cuando la derecha se presenta dividida en primera vuelta, se reorganiza en segunda con mayor disciplina que en el resto del país.

Tercero, el centro, representado en parte por Mockus en 2010 y por Fajardo en 2018 y 2022, ha tenido participación en Antioquia, pero no logra traducirlo en segunda vuelta y su electorado migra mayoritariamente hacia la derecha antes que hacia la izquierda





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