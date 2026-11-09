El central del Barcelona Pau Cubarsí se impuso con 475 puntos en la votación del Golden Boy 2026, consolidándose como el mejor joven de Europa y marcando un histórico en la zaga.

El joven defensor central Pau Cubarsí ha logrado un hito sin precedentes en el fútbol europeo al convertirse en el ganador indiscutible de la edición 2026 del premio Golden Boy. El futbolista del FC Barcelona, que cuenta con apenas 19 años de edad, demostró una superioridad abrumadora al alcanzar la puntuación máxima en la votación final, asegurando su lugar como una de las promesas más destacadas del deporte mundial y un pilar fundamental para Hansi Flick en la defensa azulgrana.

Resultados del Escrutinio Final del Golden Boy

Pau Cubarsí logró acumular 475 puntos de un total de 500 posibles durante el complejo proceso de selección, lo que refleja un consenso casi unánime entre los expertos europeos. Este escrutinio final contó con la participación activa de 30 periodistas especializados distribuidos en diversas ciudades de Europa, quienes evaluaron el rendimiento, la proyección y la estabilidad del joven defensor catalán. La diferencia de puntos respecto a sus candidatos más cercanos fue significativa, lo que permitió que Cubarsí no solo ganara el premio, sino que lo hiciera con un margen que reafirma su estatus como líder nato en la zaga del club.

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Contexto Histórico y Reglas del Galardón

Para ser elegible para este prestigioso galardón, los reglamentos exigen que el futbolista tenga menos de 21 años de edad al momento de la votación y que esté militando actualmente en alguna liga del Viejo Continente. Aunque las 5 grandes ligas ofrecen una ventaja estructural debido a su visibilidad mediática, la exigencia de protagonismo en selecciones nacionales de primer nivel suele ser el filtro decisivo. Cubarsí cumple con ambos requisitos a la perfección, habiendo sido un elemento clave en la selección española que se coronó campeona del Mundial 2026, un logro que sin duda sumó puntos extra en la valoración de los periodistas.

La victoria de Cubarsí marca un fenómeno histórico al convertirse en la segunda vez en la historia que un defensor central se hace con la corona del Golden Boy. La última ocasión en que un zaguero logró este reconocimiento fue en 2018, cuando Matthijs de Ligt, entonces joven promesa del Ajax neerlandés, rompió la hegemonía de los mediocentros y delanteros. Sin embargo, los analistas señalan que la trayectoria y los pergaminos de Cubarsí son superiores a los de su predecesor neerlandés, dado que ya cuenta con un título mundial y una consolidación profesional en un equipo de élite europea.

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Clasificación y Otros Finalistas Destacados

Aunque Pau Cubarsí fue el favorito natural para llevarse el trofeo, la competencia estuvo reñida hasta el final, especialmente con figuras que también brillaron en el Mundial 2026. Curiosamente, mientras Cubarsí se llevaba el Golden Boy, su compañero de equipo en el Barcelona, Lamine Yamal, logró levantar por tercer año consecutivo el premio KOPA de France Football, otro galardón que reconoce a los mejores jóvenes talentos pero que no tiene límite de entregas consecutivas a diferencia del Golden Boy.

La segunda posición en la votación del Golden Boy 2026 fue para el sorpresivo Yan Diomande. El defensa marfileño logró destacar notablemente en la Copa del Mundo con su selección, una actuación que valió la pena su fichaje por el Real Madrid, club en el que ha ganado protagonismo progresivamente. Cierra la terna de finalistas Zaire-Emery, quien juega en la rueda de auxilio del PSG. El joven francés jugó el Mundial con Francia y obtuvo todos los títulos disponibles con su equipo parisino, demostrando una versatilidad técnica que lo colocó en la alta competición europea.

Reacciones y Legado de La Masía

Demetrio Albertini, veterano futbolista italiano que formó parte del FC Barcelona, no dudó en elogiar la madurez excepcional de Cubarsí. Albertini señaló que no es normal la cabeza que tiene con 19 años, comparando su fortaleza mental con la de un jugador de 23 o 24 años. Además, destacó que la política de Joan Laporta favorece la aparición de talentos de la cantera, cuya rendimiento resulta extraordinario y necesario para la identidad del club.

La victoria de Pau Cubarsí reafirma la hegemonía de La Masía en los premios a jóvenes talentos. Desde la creación del Golden Boy en 2003, la cantera culé ha aportado cinco ganadores históricos: Lionel Messi en 2005, Pedri en 2021, Gavi en 2022, Lamine Yamal en 2024 y ahora Pau Cubarsí en 2026. Este logro consolida al Barcelona como una fábrica de talento líder en Europa, donde los jóvenes jugadores tienen las condiciones ideales para desarrollar su máximo potencial bajo la tutela de una dirección deportiva enfocada en la excelencia técnica y deportiva.