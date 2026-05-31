Paul McCartney habla sobre su nuevo álbum ‘The Boys of Dungeon Lane’

El nombre del disco, The Boys of Dungeon Lane, nació a partir de un atraco que sufrió el cantante en Liverpool durante la juventud. McCartney se refugió durante horas en su estudio para componer las canciones que hoy hacen parte de este álbum de estudio número 18.

El nombre del disco nació a partir de un atraco que sufrió el cantante en Liverpool durante la juventud. Hace más de seis años, uno de los Beatles más queridos dejó de lanzar música nueva.

No fue por falta de inspiración, sino porque decidió respetar sus propios tiempos creativos. Desde 2020, Paul McCartney se refugió durante horas en su estudio para componer las canciones que hoy hacen parte de The Boys of Dungeon Lane, su álbum de estudio número 18, que se estrenó el viernes.

En entrevista exclusiva cedida para EL TIEMPO, el legendario músico de 83 años habla sobre las inspiraciones detrás de esta nueva etapa y el proceso de creación de su más reciente trabajo discográfico





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