Pavimentación de la Calle 49C, Cartagena

La administración del alcalde Dumek Turbay, a través de la Secretaría de Infraestructura, adelanta la pavimentación de la Calle 49C, conocido por los habitantes como la ‘calle de la Antena’ o ‘el Chisme’, en Olaya Herrera.

El proyecto contempla la construcción de 570 metros lineales de pavimento, convirtiéndose esta vía en una conexión estratégica entre la avenida Pedro Romero y la vía Perimetral.

La transformación vial continúa avanzando en los barrios de Cartagena con una nueva intervención en Olaya Herrera. La administración del alcalde Dumek Turbay, a través de la Secretaría de Infraestructura, adelanta la pavimentación de la Calle 49C, conocida por los habitantes como la ‘calle de la Antena’ o ‘el Chisme’.

La obra busca mejorar las condiciones de movilidad para cientos de familias del sector, en una zona que durante décadas presentó dificultades de acceso, especialmente en épocas de lluvias, cuando el barro y los encharcamientos complicaban el tránsito de peatones y vehículos. El proyecto contempla la construcción de 570 metros lineales de pavimento, convirtiendo esta vía en una conexión estratégica entre la avenida Pedro Romero y la vía Perimetral.

Con esta intervención se espera agilizar el tránsito vehicular y facilitar el desplazamiento diario de los residentes. Durante más de 30 años, las familias de este sector convivieron con problemas de movilidad que afectaban especialmente a estudiantes, adultos mayores y habitantes que debían cruzar la vía en condiciones difíciles cada vez que se registraban precipitaciones. Actualmente, la obra registra un avance del 85 % y, según la administración distrital, su entrega está prevista para la primera semana de junio.

La inversión destinada al proyecto asciende a $2230 millones. La conocida calle de ‘La Antena’ o ‘El Chisme’ tendrá 570 metros lineales de pavimento y conectará la avenida Pedro Romero con la vía Perimetral. La intervención también ha generado oportunidades laborales para habitantes de la zona. Cerca de 20 empleos directos han sido creados durante el desarrollo de los trabajos.

Más de 250 familias resultarán beneficiadas con esta pavimentación, así como instituciones educativas y población adulta mayor que diariamente transita por el sector. Roberto Castaño, presidente de la Junta de Acción Comunal de Olaya, sector Foco Rojo, destacó el impacto que tendrá la obra para la comunidad. ’Gracias a esta obra, ya todas las familias van a poder caminar sin temor al barro. Aquí hay dos hogares infantiles y una escuela’, expresó.

El líder comunal también señaló que la comunidad llevaba más de tres décadas esperando una intervención de este tipo. ’Nos llena de mucha satisfacción y agradecimiento con el alcalde Dumek Turbay por pensar en el bienestar de toda esta comunidad que durante más de 30 años había esperado el progreso’, afirmó.

La pavimentación de la Calle 49C hace parte de la estrategia de la administración distrital para fortalecer la conectividad en los barrios de Cartagena y avanzar en obras de infraestructura orientadas a reducir brechas históricas en distintos sectores de la ciudad





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