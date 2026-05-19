Paz Electoral presenta nueva fase de estrategia para elecciones presidenciales y eventual segunda vuelta

La Procuraduría Pública en intervención anunció la nueva fase de la estrategia Paz Electoral, enfocada en prevenir la «indebida participación en política» de los servidores públicos de cara a las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo y una eventual segunda vuelta en junio. La iniciativa incluye una campaña pedagógica y acciones de divulgación en distintas regiones del país.

La Procuraduría Pública en intervenção anunció la nueva fase de la estrategia Paz Electoral, centrándose en prevenir la «indebida participación en política» de los servidores públicos para las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo y una eventual segunda vuelta en junio.

La iniciativa incluye una campaña pedagógica denominada 'explicó que la estrategia busca orientar a los servidores públicos sobre las restricciones relacionadas con participación política desde su calidad de funcionado del Estado. Entre las conductas no permitidas mencionó financiar o promover campañas políticas, presionar a subalternos para apoyar candidatos, utilizar recursos públicos en actividades políticas, difundir propaganda electoral, usar el aparato estatal a favor o en contra de partidos o causas políticas y emplear información reservada con fines políticos sin que se consideren las únicas.

', Durante la presentación, Eljach Pacheco afirmó que la primera fase de la estrategia tuvo resultados positivos. "La expectativa que había se colmó con creces, hubo participación de todos los sectores (... ) quiero agradecer especialmente a todos los que nos ayudaron a llevar este mensaje a lo más recóndito del territorio nacional (... ) Colombia entera está agradecida con la Paz Electoral".

El Procurador General y el Procurador Regional solicitaron apoyo a los funcionarios públicos en medio del debate electoral para difundir la guía pedagógica en todo el país





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

'Paz Electoral' Estrategia Electoral Elecciones Presidenciales Segunda Vuelta Indebida Participación En Política Servidores Públicos Campañas Políticas Presionar A Subalternos Utilizar Recursos Públicos Propaganda Electoral Uso Del Aparato Estatal Infiltraciones Duda Contención En Elecciones Mandato Ciudadano Comportamiento Internacional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El 'Mundialito por la paz', una apuesta para alejar a los jóvenes de los malos hábitosEl torneo se desarrollará en los municipios del Atlántico con participación de jóvenes entre 14 y 28 años.

Read more »

Incertidumbre electoral, tasas altas y fenómeno de El Niño presionan perspectiva de crecimiento económicoBanco de Bogotá proyecta una expansión de 2,4 % para el año y de 2,1 % para el siguiente periodo.

Read more »

Nuevo ataque terrorista contra la Fuerza Pública en El Bordo, CaucaEl hecho ha sido rechazado por el Director de la Policía Nacional, William Oswaldo Rincón, como una acción terrorista irresponsable que pone en riesgo la seguridad del estado.

Read more »

Entrevista| 'Hay 32 municipios con riesgo de acciones violentas, pero la Fuerza Pública está desplegada': MindefensaEl jefe de la cartera de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la seguridad de las elecciones también depende del compromiso ciudadano.

Read more »