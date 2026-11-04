Peatones, motociclistas y ciclistas, los principales perfiles afectados por accidentes de tránsito en Colombia

La Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (Adres) reveló un informe sobre las víctimas de accidentes de tránsito en Colombia entre mayo de 2025 y abril de 2026, destacando la alta concentración de peatones, motociclistas y ciclistas.

Según un informe reciente de la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud ( Adres), los accidentes de tránsito en Colombia han resultado en una alta concentración de víctimas entre peatones, motociclistas y ciclistas. Durante el período comprendido entre mayo de 2025 y abril de 2026, se identificaron 149.533 personas relacionadas con al menos una reclamación por accidentes viales.

De ese total, 147.431 personas (98,6%) recibieron servicios médicos en instituciones de salud, destacando la gravedad de la situación. Los peatones encabezaron la lista, con 48.365 personas atendidas, correspondientes al 32,8% de las personas reportadas.

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Victimas de accidentes de tránsito en Colombia: perfil demográfico

Según la distribución por edades, las personas entre los 15 y los 29 años concentraron el 41,6% de las víctimas identificadas en el año comprendido entre mayo del año pasado y abril del presente. Dentro de ese segmento, el grupo de 20 a 24 años presentó las tasas más elevadas.

Entre los hombres se registraron 7,3 víctimas por cada 1.000 habitantes, mientras que entre las mujeres el indicador fue de 3,5 por cada 1.000 habitantes. Estos resultados permiten dimensionar cómo se distribuyen las personas afectadas por accidentes de tránsito según sus características demográficas.

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Victimas de accidentes de tránsito en Colombia: panorama territorial

Entre tanto, el panorama territorial también presenta diferencias importantes. Mientras la tasa nacional se ubicó en 282 víctimas por cada 100.000 habitantes, cuatro departamentos registraron indicadores superiores a 700. Cesar encabezó la lista con una tasa de 725 víctimas por cada 100.000 habitantes.

En segundo lugar se ubicaron Magdalena, con 719; Valle del Cauca, con 718, y Córdoba, con 714. Atlántico también superó el promedio nacional, al alcanzar una tasa de 518. Estas cifras corresponden a la población incluida en las reclamaciones analizadas en el informe de la Adres.

Victimas de accidentes de tránsito en Colombia: comportamiento según el día de la semana

Además de concentrar más registros, los domingos presentaron el mayor índice de letalidad, con un 0,54%. El domingo fue el que registró la mayor cantidad de víctimas, con 28.223 casos, equivalentes al 18,9% del total de ese año analizado.

Los sábados y lunes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente. Por el lado financiero, el banco de la salud reportó desembolsos superiores a los $496.000 millones entre enero y agosto de 2026 por reclamaciones relacionadas con accidentes de tránsito, eventos catastróficos y eventos terroristas.