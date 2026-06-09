Pedro Acuña defiende la necesidad de recursos financieros para la logística electoral

El dirigente político del departamento del Cesar, Pedro Acuña, defendió la necesidad de recursos financieros para la logística electoral de la segunda vuelta presidencial. Aseguró que las campañas no pueden sostenerse sin una inversión clara para movilizar a los votantes.

Pedro Acuña , un reconocido dirigente político del departamento del Cesar, defendió la necesidad de recursos financieros para la logística electoral de la segunda vuelta presidencial .

Aseguró que las campañas no pueden sostenerse sin una inversión clara para movilizar a los votantes. La controversia surgió a raíz de un audio en el que Acuña imparte instrucciones sobre la llegada de recursos para el transporte. Acuña aclaró que estas instrucciones no corresponden a una compra de votos, sino a la creación de condiciones mínimas para que los votantes puedan participar en la segunda vuelta.

El dirigente sostuvo que todos los gastos están dentro de los marcos legales y deben ser reportados a través de la gerencia administrativa central de la campaña





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