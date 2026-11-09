Pedro Alliana exige renuncia a ministros de Peña por crisis de Ueno Bank

El presidente Pedro Alliana ordena la renuncia de funcionarios del gobierno anterior tras el colapso de Ueno Bank que afectó a millones de ahorristas en Paraguay.

El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, emitió este lunes 9 de noviembre una orden directa para reestructurar el gabinete ministerial del gobierno saliente. A través de un comunicado publicado en la red social X, el mandatario instruyó al jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, para que solicite la renuncia inmediata de todos los ministros y altas autoridades bajo confianza que pertenecen a la administración de su predecesor.

Renuncia de Ministros del Anterior Gobierno

Pedro Alliana justificó esta medida de limpieza institucional como un paso necesario para fortalecer la coordinación del Estado y garantizar una gestión más eficiente. El objetivo central es reorientar las prioridades del gobierno hacia las necesidades urgentes de la población paraguaya, asegurando al mismo tiempo que el funcionamiento de todas las instituciones públicas continúe con absoluta normalidad durante este periodo de transición.

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Contexto Político por el Colapso Bancario

Esta drástica renovación del equipo de gobierno ocurre apenas días después de que Pedro Alliana asumiera la presidencia el viernes, tras el juicio político y la posterior detención de Santiago Peña. El exmandatario fue destituido debido a su papel en el colapso de Ueno Bank, una entidad financiera que dejó a casi tres millones de ahorristas sin acceso a sus depósitos. La crisis derivada del cierre del banco ha generado un profundo shock económico y una incertidumbre generalizada en la población.

Nuevos Nombramientos y Estructura de Poder

El nuevo presidente ya ha comenzado a conformar su gabinete con figuras clave para administrar la crisis. Este lunes prestó juramento Ariel Martínez como nuevo ministro del Interior, Juan Carlos Baruja al frente de Obras Públicas y Rolando de Barros como jefe del Gabinete Civil. Además, se han designado nuevos titulares para las áreas de Ambiente y Tecnología, así como para dirigir la empresa estatal de electricidad ANDE.

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Dirección del Banco Central y Repatriación de Fondos

Una de las prioridades económicas del nuevo gobierno es acelerar la devolución de los ahorros perdidos. Para ello, Pedro Alliana propuso al economista Jorge Schreiner como presidente del Banco Central (BCP), un nombramiento que está sujeto a la aprobación del Senado. Este cambio en la dirección de la autoridad monetaria busca restaurar la confianza en el sistema financiero y aplicar medidas de alivio tributario para los afectados por la quiebra de la entidad.

Estatus Judicial y Responsabilidad Directiva

La crisis de Ueno Bank, que operó como un banco digital estrella durante menos de cinco años antes de su declive, ha tenido graves consecuencias legales. Ocho directivos de la entidad están actualmente presos, declarándose la institución inviable por el Banco Central el 3 de noviembre. Santiago Peña y el expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo, se encuentran en prisión preventiva mientras la economía paraguaya enfrenta los efectos de este colapso financiero sin precedentes.