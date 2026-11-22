Grabaciones de CAMBIO vinculan a Pedro Flórez y María José Navarro en negociaciones para reactivar contrato con Green Summer. Detalles sobre la comisión de $8.000 millones.

Una serie de grabaciones de audio reveladas por la revista CAMBIO ha puesto en grave cuestionamiento la trayectoria del senador Pedro Hernando Flórez Porras, miembro del Pacto Histórico. Los registros, obtenidos por el medio periodístico, capturan conversaciones entre Rodolfo Bossa, familiar directo del congresista, y representantes de Green Summer Corporation. En estos diálogos, se discute la activación de gestiones para recuperar un contrato operativo asociado a Coolechera, una de las cooperativas lecheras más relevantes en el Caribe colombiano.

Origen del contrato rescindido con Green Summer

El caso tiene sus raíces en julio de 2025, cuando la Superintendencia de Economía Solidaria decidió terminar un acuerdo que otorgaba a Green Summer Corporation la operación de Coolechera por un plazo de veinte años. Como contraprestación, la empresa se comprometía a invertir $27.632 millones para apoyar la recuperación financiera de la cooperativa y recibiría el setenta por ciento de los resultados económicos pactados.

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La resolución fue firmada por María José Navarro, quien en ese entonces ejercía como superintendente. Navarro había advertido previamente sobre los riesgos de permitir que particulares asumieran el control de la organización. Poco después de esta decisión, el agente especial Alfonso Gómez Bautista, responsable de firmar el acuerdo, fue retirado de su cargo y se ordenó la terminación definitiva del negocio cinco días más tarde.

Negociaciones paralelas con intermediarios familiares

Mientras la terminación del contrato era oficial, Rodolfo Bossa inició acercamientos para reactivar las negociaciones con los inversionistas. El primer encuentro registrado ocurrió el 26 de agosto de 2025, donde Bossa se presentó como intermediario ante representantes de Green Summer. Su objetivo era superar los impases y llegar a acuerdos para que se adelantaran las inversiones prometidas.

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Durante esta reunión, los empresarios preguntaron quiénes participarían en la negociación. Bossa mencionó a la entonces superintendente María José Navarro y al senador Pedro Flórez. Ante la consulta sobre su vínculo, Bossa describió al congresista como el padrino político de la funcionaria. Asimismo, afirmó haber utilizado su relación familiar para gestionar el nombramiento de Alfonso Gómez Bautista.

Bossa detalló en las grabaciones cómo recurrió al senador para evitar que la situación empeorara. Cita textual de las audiciones: acudió a Flórez para ver cómo no se dejaba morir el proyecto y, a través de este canal, logró que se pusiera el nombre de Alfonso Gómez Bautista como agente especial de la cooperativa.

La propuesta de comisión de éxito de ochenta millones

La situación se tornó más delicada en un segundo encuentro el 27 de agosto de 2025. En esta ocasión, Bossa indaga sobre el monto de una supuesta comisión de éxito solicitada para facilitar el contrato. Un representante de Green Summer mencionó inicialmente una propuesta de cuatro millones de dólares, pero Bossa refirió otra cifra.

Bossa hizo referencia a una conversación previa con Alfonso Gómez Bautista, mencionando repetidamente el número ocho. Ante la duda de si se refería a $8.000 millones, el empresario insistió en conocer la disposición exacta de los inversionistas para aprobar dicha suma. El representante aclaró que la cifra había sido solicitada, pero no aceptada ni rechazada oficialmente.

En el mismo diálogo, Bossa afirmó que Gómez Bautista había propuesto repartir la eventual comisión entre tres personas: el agente especial, la superintendente y el senador Pedro Flórez. Bossa relató que Gómez Bautista tuvo el coraje de discutir esta distribución directamente con el senador, dividiendo el beneficio entre ellos tres.

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Contexto político y responsabilidad de los actores

Las grabaciones revelan una estrategia coordinada por Rodolfo Bossa para influir en la reactivación del negocio. Bossa sostuvo que María José Navarro estaba enterada de sus acercamientos con los inversionistas y que consultó con el senador antes de retomar los contactos. Esto sugiere un nivel de complicidad en la gestión pública de la cooperativa.

La intervención de figuras políticas en procesos de selección y contratación de entidades públicas sigue siendo un tema sensible. La mención del senador como figura clave para desbloquear situaciones y la posible distribución de comisiones cuestionan la transparencia en la administración de Coolechera.

Estos hechos tienen implicaciones directas en la percepción pública sobre la gestión del Pacto Histórico. La relación entre familiares de congresistas y contratos del Estado es un foco de escrutinio constante. La revista CAMBIO ha documentado estos pasos con precisión, proporcionando evidencia clave sobre las intenciones de los actores involucrados.

La situación sigue siendo objeto de investigación y debate político. Las audiencias proporcionan un testimonio directo sobre las negociaciones realizadas en agosto de 2025. La posible comisión de $8.000 millones podría representar un incentivo ilegal para alterar decisiones regulatorias previamente tomadas.

La respuesta oficial del senador y de la superintendente es fundamental para dilucidar estos hechos. Hasta ahora, las grabaciones de CAMBIO son la única fuente pública que detalla estos intercambios. La transparencia en el manejo de recursos públicos y contratos de largo plazo es esencial para la confianza ciudadana.