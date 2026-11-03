Pedro Pascal toca el violonchelo en Behemoth, estreno en Colombia

Pedro Pascal aprendió violonchelo para Behemoth, película de Tony Gilroy que llega a Colombia el 3 de diciembre. Descubre los detalles del filme.

El reconocido actor chileno Pedro Pascal se sumergió profundamente en la preparación artística para su reciente papel protagónico, aprendiendo a tocar el violonchelo específicamente para la película titulada ¡ Behemoth!. Esta producción cinematográfica, cuya versión en español se presenta como ¡ Behemoth! una vida. En piezas, fue dirigida y escrita por Tony Gilroy, un destacado cineasta y guionista ganador del Óscar. La obra está programada para estrenarse en las salas de cine de Colombia el 3 de diciembre.

Pascal, de 51 años de edad, compartió sus impresiones con la audiencia durante una proyección especial del filme en el Festival de Cine de Nueva York. El intérprete expresó que se sintió profundamente cautivado por la narrativa de la historia y por la intimidad que transmite. Según sus palabras, la experiencia de escuchar música y dejarse guiar por ella puede resultar igual de íntima que el acto de interpretarla.

Also read Hurtaron la capilla de San Pedro de los Milagros durante el puente festivo

Trama y personaje de Alex Serian

La película alterna entre el pasado y el presente para narrar la historia de Alex Serian, un violonchelista que decide mudarse a Los Ángeles. Este cambio de residencia tiene como propósito principal cuidar de su madre moribunda y, simultáneamente, escapar de su exesposa, una mujer descrita como controladora y interpretada por Olivia Wilde. La vida de Alex en la nueva ciudad lo lleva a unirse a una orquesta que se dedica a interpretar bandas sonoras de películas.

La música que Alex interpreta en la pantalla sirve como un vínculo emocional tanto para el personaje como para el público espectador. Esta conexión musical permite recombinar y conectar fragmentos de su pasado, recuerdos que parecen haberlo desbordado en el presente. Pascal afirmó que su personaje se parece exactamente a una persona que es, al mismo tiempo, un pasajero de su propia vida y un pasajero de la experiencia del espectador.

Advertisement

Impacto musical y desarrollo de Gilroy

A medida que el protagonista viaja de ciudad en ciudad y de amante en amante, la banda sonora de ¡Behemoth! desencadena constantemente sus recuerdos. Esta partitura fue escrita por nueve compositores diferentes y funciona como la música que interpreta la orquesta dentro de la narrativa. Para Tony Gilroy, el cineasta de 70 años, esta producción marcó un giro significativo en su carrera creativa. Gilroy, reconocido por films de acción como la saga Bourne y thrillers legales como Michael Clayton, declaró que nunca había escrito para un personaje que no estuviera huyendo o precipitándose hacia una crisis.

Este proyecto representa una oportunidad única para observar a Pedro Pascal en un rol que demanda no solo actuación dramática, sino también destreza musical y una conexión profunda con la narrativa emocional. La llegada de la cinta a Colombia el 3 de diciembre ofrecerá a los espectadores la oportunidad de experimentar esta historia de sanación y memoria a través de la pantalla grande.