Pékerman comenta la ausencia de Moré y Torres en mundiales y su visión del futuro colombiano

El exdirector técnico José Néstor Pékerman analiza por qué Giovanni Moreno y Macnelly Torres no jugaron en mundiales y cómo la renovación de la selección busca jugadores más jóvenes y frescos.

En Medellín, a sus 77 años, José Néstor Pékerman viajó por el mundo para compartir su pasión, el fútbol, con ESPNU. El exdirector técnico de la selección colombiana recordó su paso por el Deportivo Independiente Medellín en los años 70 y destacó cómo la experiencia en Colombia le hizo creer que el país 'alguna vez va a ser campeón mundial'.

Decisiones sobre Moré y Torres

Pékerman explicó por qué Giovanni Moreno y Macnelly Torres no aparecieron en los mundiales. Moreno jugó en China, y el entrenador consideró que el tiempo que el jugador pasaba en ese continente le impidió vestirse con la camiseta tricolor. Lo mismo ocurrió con Torres, quien fue excluido del Mundial de Brasil 2014 cuando el entrenador eligió a Juan Fernando Quintero como alternativa.

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El exdirector confesó que el dolor de dejar a Torres fuera se vio reflejado en la selección, cuando Juanfer Quintero finalmente fichó por el Inter de Milán. Pékerman evitó vincular la decisión a motivos económicos, aclarando que la disponibilidad de jugadores en dicho país fue un factor decisivo.

Retiro y futuro de la selección

Al preguntarse por las razones de su salida tras Rusia 2018, Pékerman evidenció la falta de iniciativa de la dirección del equipo. El entrenador manifestó que, durante su segundo mandato, la continuidad del proceso se vio comprometida por la ausencia de conversación y la falta de acciones distintas a las que ya se discutían.

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El exentrenador compartió su visión de Néstor Lorenzo, su pupilo, quien busca encaminar a la selección hacia la renovación y la incorporación de jugadores de mejor momento en ligas mundiales. Pékerman afirmó: "Es un tema delicado, pero es necesario dar oportunidades. El problema es encontrar los momentos adecuados".

Memorias de la remontada contra Chile

El 11 de octubre de 2013, en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia se empataría 3-0 con la generación dorada de Chile gracias a goles de Teófilo Gutiérrez y dos de Radamel Falcao García. Pékerman recordó la emoción de ese día, donde la remontada aseguró la clasificación a Brasil 2014. El entrenador destacó la importancia de ese logro como un símbolo de la trayectoria futbolística del país.

En conjunto, las declaraciones de José Néstor Pékerman evidencian su larga trayectoria en el fútbol colombiano y su compromiso con la evolución de la selección nacional, resaltando la necesidad de desarrollo y la valoración de talentos emergentes para alcanzar nuevas metas en el escenario mundial.