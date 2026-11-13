Pékerman revela razones de su salida de la Selección Colombia en 2018

José Néstor Pékerman explica que su despedida de la Selección Colombia en 2018 no fue por falta de interés, sino por diferencias estratégicas con la dirigencia de la FCF.

El experimentado entrenador argentino José Néstor Pékerman ha vuelto a los titulares al compartir, ocho años después, los motivos exactos que rodearon su partida del banquillo de la Selección Colombia en 2018. Durante una entrevista concedida a Win Sports en el programa Despierta Win, el estratega confirmó que su salida no respondió a una falta de deseo de continuar, sino a desacuerdos internos que impedían prolongar su etapa al frente del equipo nacional.

Pékerman confirma diferencias con la dirigencia de la FCF

El argentino, quien llevó a la Tricolor a dos Mundiales consecutivos, aclaró que susintieron un vínculo emocional intacto con el fútbol colombiano a pesar del cierre de su ciclo. Pékerman declaró expresamente que su intención era seguir trabajando con el combinado nacional, pero que las diferencias con los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol impidieron llegar a un acuerdo. El entrenador señaló que tenía una visión distinta sobre el futuro deportivo del equipo respecto a la propuesta de la dirigencia, lo cual generó un punto de quiebre en la negociación.

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Motivos del fin del ciclo tras el Mundial de Rusia 2018

La salida oficial se concretó el 4 de septiembre de 2018, fecha en la que la Federación Colombiana de Fútbol anunció que el entrenador no continuaría en el cargo. Este anuncio se produjo tras la eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, donde el equipo cayó ante Inglaterra en la definición por penaltis. En aquella ocasión, el entonces presidente de la entidad, Ramón Jesurún, comunicó que Pékerman había manifestado su decisión de dar por terminado el ciclo, una versión que el propio entrenador ha matizado con esta nueva perspectiva pública.

Respaldo popular y silencio estratégico del entrenador

José Néstor Pékerman también hizo hincapié en el amplio respaldo que recibió de la afición durante su gestión de más de seis años, contrastándolo con la falta de disposición percibida desde algunos sectores de la directiva. El estratega explicó que, en el momento de la negociación, prefirió mantener el silencio sobre las circunstancias exactas de su despedida para evitar controversias públicas que pudieran perjudicar a la institución. Su prioridad fue proteger el proceso y no convertir las diferencias operativas en un enfrentamiento mediático.

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Consecuencias y legado deportivo de la etapa Pekermanista

Aunque Pékerman no presentó pruebas de irregularidades ni realizó acusaciones de conducta ilegal, sus declaraciones revelan una complejidad administrativa detrás de una salida que fue considerada abrupta por gran parte del público. El entrenador reconoció que no se alcanzó un acuerdo sobre las condiciones para continuar su proyecto deportivo, lo que frustró sus objetivos restantes. Estas revelaciones ofrecen una visión más profunda del entorno institucional que rodeó la última fase de la era dorada del fútbol colombiano en las eliminatorias y torneos mundiales.

Declaraciones en medios internacionales y posición actual

En conversaciones adicionales con telemedellín y ESPN, Pékerman reiteró que sus diferencias no estaban centradas principalmente en aspectos económicos, sino en la estructura y visión del proyecto. El argentino enfatizó que Colombia sigue siendo su selección y que lamenta no haber podido desarrollar otros planes al frente del equipo. Estas declaraciones cierran un ciclo de especulación y permiten entender la postura oficial del entrenador, quien siempre evitó criticar abiertamente a la federación por lealtad institucional.